Governo convoca 60 enfermeiros para início imediato; veja os nomes

Sessenta enfermeiros foram convocados na 2ª.feira (13.mar.23), pela Fundação Serviços de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul ((Funsau) e Secretaria de Estado de Administração (SAD), para início imediato no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), em Campo Grande (MS).

Eis a lista de nomes dos convocados:

Alana Vitoratto Figueiredo Ailton Pereira Novais Cláudia Tejada de Almeida Freire Silvana Fontes Trevisan Scheila Aparecida Breschi Cristiane Veira Calado Simone Cristina Bigetti de Oliveira Adalvanir Ramos Aquino Josias Golden da Silva Leite Edna Valencia Gomes Thayla Cristina Tomaz Esthéfany Grasiely Marion Gizelia do Carmo Nascimento Lawane Zanella Barbosa Sheila Arantes Kreisel Nunes Thiago Bueno Roberto Luciana da Silva Santos Sandra Aparecida Xavier Suely da Silva Gomes Bauch Arlan Azevedo Errobidart Ingrid Cristhiane Tavares de Almeida Eder Garceis Alessandra Ferreira dos Santos Kele Conceição de Oliveira Anne Caroline Oliveira Rodrigues de Almeida Willian Vieira Vilasanti Leíse Pozzobon Ingrid Iara Garcia da Silva Ana Paula Alves de Araujo Silviane Acunha Nazar Ferreira Juliana Fernandez Mayara Locatelli Adriano Nathalia Mara Azambuja Cruz Marina Dias Gomes Anderson Neiva Santa Cruz Amanda Ribas Domingues Dyeine Martins Ribeiro Eliane Ferreira de Souza Ana Claudia Ferreira Raizer Tatiane Almeida Silva Juliana Campos Tadiotto Loren Kariny Gomes de Melo Carlos Alexandre Alves da Cunha Daiana Pacheco Thalita Alves Nogueira Raiza Cawana Correa Da Silva Jessica Loureiro da Silva Mariane da Silva de Campos Jocimere da Silva Carlos da Rocha Cristiane Castro da Silva De Olilveira Cristiane Araujo Silva Maria Aparecida Dourado Matias Laura Augusta Gomes de Jesus Margarete Dias Ferreira Iara Figueira Hardoim Diniz Camila Orosco da Silva Mylena Rosalina dos Santos de Deus Maria Lucia de Oliveira Neuza Pereira da Silva Elaine de Campos Rocha

Conforme a publicação, os candidatos foram aprovados no Processo Seletivo Simplificado de 2021. Os chamados devem se apresentar, entre esta 3ª.feira (14.mar.23) a 4ª.feira (15.mar.23), à Coordenadoria de Gestão do Trabalho do HRMS, na Avenida Engenheiro Luthero Lopes, n. 36, bairro Aero Rancho Setor IV.

As datas e os horários para a apresentação de documentos e comprovação de requisitos para a contratação constam nas páginas 77 e 78 do Diário Oficial do Estado (DOE), neste link.