Governo de MS vai distribuir 100 mil cobertores para famílias

O Governo de Eduardo Riedel (PSDB), anunciou que vai adquirir e distribuir 100 mil cobertores para famílias em situação de vulnerabilidade social em Mato Grosso do Sul.

A quantidade de itens será maior em relação ao ano passado, e os 20 mil cobertores extras serão destinados para atender famílias indígenas aldeadas que recebem a cesta de alimentos do Governo do Estado.

A compra será realizada com recursos do Fundo de Investimento Social (FIS), que em 2023 teve um repasse de R$ 507.263.265,21. Eis a íntegra.

Publicado no Diário Oficial de MS, o ato de pactuação dá responsabilidades a uma Comissão de Intergestores Bipartite da Assistência Social em Mato Grosso do Sul (CIB/MS).

A informação de compra não cita os custos previstos, apenas orienta a retirada da verba do FIS. Eis a íntegra.

"Essa ação de compra de cobertores pelo Governo do Estado atende a quem mais precisa e significa muito para quem recebe, fazendo a diferença nos dias de frio intenso", afirmou a titular da Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead) e coordenadora da CIB/MS, Patrícia Cozzolino. A secretária também pontuou o reforço na aquisição e o benefício para a população indígena do Estado.

Com atendimentos específicos, a Defesa Civil disse que muitas vezes alcança localidades de difícil acesso, em situações de calamidade e também é parte atuante no processo, com destinação de cobertores para suas ações.

O trabalho de separação e partilha dos cobertores a serem destinados a cada município, também foi definido.

Campo Grande (14.534 unidades), Dourados (5.052 unidades) e Três Lagoas (3.038 unidades) estão dentre as cidades que mais receberão cobertores. O quantitativo completo pode ser conferido no Diário Oficial.

CIB/MS

A Comissão Intergestores Bipartite de MS (CIB/MS) é um espaço de articulação e discussão, entre os gestores municipais e estaduais da Política de Assistência Social, acerca da operacionalização da gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).