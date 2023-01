Governo sorteia R$ 300 mil aos que pediram 'CPF na Nota' em MS

O governo de Mato Grosso do Sul sorteou no sábado (28.jan.23), R$ 300 mil aos contribuintes que compraram e pediram "CPF na nota" em estabelecimentos comerciais do estado.

A gestão do governador Eduardo Riedel cumpre, assim, o 1º sorteio de 2023 do programa “Nota MS Premiada”, que entrou em vigor em 2020, com a intenção de combater a sonegação fiscal e aumentar a arrecadação aos cofres públicos.

A Nota usa os números da megasena e as dezenas sorteadas no sábado foram: 09 - 12 - 20 - 30 - 32 e 35. A Secretaria da Fazenda (Sefaz), ainda não disponibilizou a lista de sorteados no site oficial, isso deve ocorrer até 4ª.feira (2.fev).

Os sorteios da Nota ocorrem uma vez ao mês. O de sábado premiou consumidores que compraram e pediram “CPF na Nota” ao longo do mês de dezembro de 2022.

Ao todo, são disponibilizados R$ 300 mil em dinheiro para os ganhadores. Os consumidores podem ganhar até R$ 100 mil sozinhos, caso tenha em seu cupon fiscal os 6 números que forem sorteados pela Mega Sena. O restante do recurso é rateado entre os que acertarem a quina.

Para saber se foi um dos premiados, o consumidor deve acessar o site oficial da nota e caso descubra que foi ganhador, precisa fazer o cadastro no site do programa para receber os valores na conta bancária.

O MS Notícias mostrou o passo a passo “AQUI” de como fazer para conferir se foi ganhador. Basta entrar no site da Nota, adicionar seu CPF e pesquisar. Somente se for ganhador precisa fazer o cadastro no site.

De acordo com a Lei 5.463/19, os prêmios irão prescrever no prazo de 90 dias contados do 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente à data do sorteio.

