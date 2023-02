IFMS abre 17 vagas para professor com salário de até R$ 6,2 mil

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu nesta 2ª.feira (6.fev.23) o prazo para inscrição ao processo seletivo simplificado para a contratação de professores substitutos.

São ofertadas 17 vagas para sete campi da instituição, localizados nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Dourados, Jardim, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

As vagas/subáreas são: Administração, Arte, Engenharia Mecânica, Física, Informática/ Desenvolvimento e Desenvolvimento Web, Informática/ Redes de Computadores, Matemática, Metodologia e Práticas de Ensino Sociologia, Português/ Inglês, Português/ Português e Química.

As inscrições seguem abertas até 12 de fevereiro, pela Página do Candidato. A taxa é de R$ 50 e deve ser paga até o dia 13 de fevereiro, em qualquer agência do Banco do Brasil.

Além da formação de nível superior na área, os candidatos devem obedecer aos requisitos previstos no edital. Eis a íntegra.

SELEÇÃO

Será feita por meio de provas de desempenho didático e de títulos/análise curricular, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

As provas serão aplicadas presencialmente no dia 25 de fevereiro, no campus do IFMS onde cada vaga é ofertada. O sorteio do tema da prova didática será realizado no dia anterior.

Todas as regras, critérios de pontuação e conteúdos programáticos devem ser consultados pelos candidatos no edital de abertura.

O resultado preliminar está previsto para 27 de fevereiro. Já a homologação do resultado deve ocorrer até 6 de março.

CONTRATO

A carga horária semanal prevista é de 40 horas semanais. Os professores selecionados terão remuneração que varia de R$ 3.588,85 a R$ 6.289,21, de acordo com a titulação do docente.

O contrato terá vigência de até 24 meses, de acordo com a necessidade do IFMS.

VAGAS E CAMPUS

Campus Área Habilitação mínima exigida Vagas Aquidauana Arte Licenciatura em Artes Plásticas; ou Licenciatura em Artes Visuais; ou Licenciatura em Educação Artística; ou Licenciatura em Arte Educação; ou Licenciatura em Artes Cênicas, ou Licenciatura em Música; ou Licenciatura em Dança 01 Informática/Redes de Computadores Graduação em Ciência da Computação; ou graduação em Engenharia da Computação; ou Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; ou Graduação em Área de Computação. 01 Sociologia Graduação em Ciências Sociais 01 Campo Grande Português/Inglês Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa 01 Dourados Informática/ Redes de Computadores Graduação em Ciência da Computação; ou Graduação em Análise de Sistemas; ou Graduação em Engenharia da Computação; ou Graduação em Engenharia de Redes; ou Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; ou Curso Superior de Tecnologia em Segurança da Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores. Graduação em Área de Computação 01 Química Licenciatura em Química 01 Jardim Física Licenciatura em Física 01 Metodologia e Práticas de Ensino Graduação em Pedagogia 01 Português/Inglês Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa 01 Naviraí Informática/ Desenvolvimento e Desenvolvimento Web Graduação em Ciência da Computação; ou Graduação em Análise de Sistemas; ou Graduação em Engenharia da Computação; ou Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet; ou Curso Superior de Tecnologia em Sistemas de Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; ou Curso Superior de Tecnologia em Segurança da Informação; ou Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores 01 Ponta Porã Arte Licenciatura em Artes Plásticas; ou Licenciatura em Artes Visuais; ou Licenciatura em Educação Artística; ou Licenciatura em Arte Educação; ou Licenciatura em Artes Cênicas, ou Licenciatura em Música; ou Licenciatura em Dança 01 Física Licenciatura em Física 01 Português/Inglês Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa e Língua Inglesa 01 Português/Português Licenciatura em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa 01 Três Lagoas Administração Graduação em Administração; com, no mínimo, Pós-Graduação lato sensu 01 Engenharia Mecânica Graduação em Engenharia Mecânica; com, no mínimo, Pós-Graduação lato sensu 01 Matemática Licenciatura em Matemática; com, no mínimo, Pós-Graduação lato sensu 01

Fonte: Texto originalmente publicado no Portal do IFMS.