Irmãs gêmeas nascem em dias e anos diferentes

As irmãs Annie Jo Scott e Effie Rose Scott, filhas de Kali Scott, apesar de serem gêmeas, nasceram em dias e anos diferentes.

Annie nasceu às 23h55 de 31 de dezembro de 2022 e Effie nasceu às 00h01 de 1º janeiro de 2023. “Adoro o aspecto único de que elas avançam com um pouco de individualismo desde o início”, brincou a mãe em entrevista ao Good Morning América.

A mãe, as gêmeas e o pai das meninas, Cliff. Foto: Facebook

A mãe de gêmeas e seu marido Cliff, são de Denton, Texas (EUA) e esperavam que suas filhas chegassem em 11 de janeiro, data marcada para a cesárea. Apesar disso, quando a gestante foi para uma consulta de pré-natal em 29 dezembro, ela precisou ser hospitalizada para os médicos monitorarem sua pressão arterial. Foi então que o casal percebeu que as gêmeas poderiam nascer no Ano Novo. “Nós brincamos naquele momento, uma vez que percebemos que não iríamos deixar o hospital sem as bebês”, disse a mãe. “Tivemos alguns amigos que disseram a mesma coisa e acabou acontecendo dessa maneira”, acrescentou ela.

A mãe relatou que os médicos decidiram fazer a cesárea no final da noite de sábado (31.dez.22). Annie foi a primeira bebê a nascer e seis minutos depois, Effie. Ambas as meninas pesavam cerca de 2,4 quilos cada.

Agora, os pais estão pensando em como irão comemorar o aniversário das gêmeas. “Teremos que começar a comemorar o Ano Novo de maneira um pouco diferente agora”, a mãe comentou.