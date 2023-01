Mãe diz ter 42 anos, mas seguidores afirmam que ela tem de 18 a 25 anos

A maioria de nós sonha em ter uma aparência jovem mesmo na famosa faixa etária “enta”, a partir dos 40 anos, mas muitas vezes nos deparamos com as primeiras rugas e os inevitáveis cabelos grisalhos e – embora tendemos a “esconder” os sinais de idade, especialmente no rosto – no final nos aceitamos como somos.

No entanto, existem algumas pessoas que conseguem aparentar metade da idade graças a uma excelente combinação genética e ao uso de cosméticos adequados. Um exemplo incrível disso é Amber Leigh Lancaster, uma mãe com aparência de uma jovem de vinte anos que, no entanto, tem o dobro dessa idade.

Amber nasceu em 19 de setembro de 1980. Ela é modelo, atriz e designer de interiores radicada nos Estados Unidos. Aos 39 anos, Amber deu à luz seu primeiro e único filho. Quando Amber afirmou abertamente que tinha mais de 40 anos nas redes sociais, as pessoas não podiam acreditar. Amber Lancaster tem mais de 400 mil seguidores em sua página do Instagram e muitos deles simplesmente não sabiam sua idade, pensando que ela tinha cerca de 25 ou até 18 anos. Intrigados com seus lindos looks, muitos fãs perguntaram qual é o seu segredo e Amber decidiu revelar sua rotina de beleza.

Amber disse que o segredo para sua pele jovem é a tretinoína, um derivado da vitamina A que, em altas concentrações, estimula o crescimento celular, aumentando o colágeno e rejuvenescendo a pele.

Juntamente com a tretinoína, Amber também listou três produtos cosméticos sem os quais “não pode viver“, incluindo o Sérum de Vitamina C, que atua como um antioxidante, combatendo assim os efeitos nocivos dos radicais livres e ajudando a acelerar o reparo celular.

Também um óleo mineral muito útil hidratante e um creme multiusos que pode ser usado nos lábios, mãos, calcanhares, cotovelos, e onde quer que a pele necessite de ser hidratada, criando assim as condições ideais para ajudar a pele a regenerar as marcas do tempo, mantendo sua maciez e elasticidade.

Resumindo, se quer preservar a sua juventude exterior, talvez deva marcar uma consulta com o dermatologista...

