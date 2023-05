Meia-entrada nos cinemas pode ser obtida com o Cadastro Único

A meia-entrada é um dos benefícios que muitos brasileiros possuem. Ela é comumente utilizada em cinemas, teatros, shows e jogos de futebol, além de outros diversos eventos do cotidiano. Porém, o direito é destinado para estudantes de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e para alunos do ensino superior, incluindo pós graduação.

Os idosos acima de 60 anos também possuem o benefício, mas existe outro meio de ter direito a meia-entrada no Brasil, porém, é necessário antes de tudo estar cadastrado no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), o banco de dados e coleta do país, que verifica informações para incluir as pessoas em diversos tipos de benefícios sociais.

Meia-entrada por meio do Cadastro Único

Além de programas como o Bolsa Família e o Auxílio Gás, o Cadastro Único também é responsável pelo ID Jovem (Identidade Jovem), que é um programa de incentivo cultural e que propõe o acesso de jovens em eventos culturais utilizando a meia-entrada.

O benefício pode ser solicitado por pessoas entre 15 a 29 anos. Mas como dito, é preciso antes de tudo possuir um cadastro no CadÚnico, o que pode ser feito em qualquer município por meio de uma sede do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), utilizando documentos como o RG (identidade) e o CPF, além de comprovante de residência e Carteira de Trabalho.

Após isso, é realizada uma entrevista e o ID Jovem pode ser solicitado do próprio CRAS. Mas é possível também solicitar o benefício por meio da internet. Basta acessar o aplicativo do Cadastro Único e preencher as informações que são solicitadas.

Uma vez com o ID Jovem, o cidadão poderá usá-lo para comprovar seu direito a meia-entrada em diversos eventos culturais, da mesma forma como é utilizada a carteira de estudante.

Outras vantagens do ID Jovem

Além destes eventos culturais, é possível também conseguir duas passagens de transporte interestadual com 100% de desconto e outras duas com 50% de desconto. Neste caso, o benefício não é dado por todas as empresas em viagens compradas pela internet, sendo necessário retirar a passagem em guichês diretamente nas rodoviárias para ter acesso ao benefício.