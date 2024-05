Ministério da Pesca e Aquicultura nomeia nova liderança em MS

O Ministério da Pesca e Aquicultura nomeou nesta 3ª.feira (28.mai.24) Marcelo Heitor Silvestre dos Santos para a chefia da Superintendência de Pesca do Estado de Mato Grosso do Sul. Eis:

O cargo era ocupado por Vilma Galvão da Rosa, exonerada pelo ministro André de Paula. Vilma havia assumido interinamente o cargo após a saída de Júlio Cleverton dos Santos, também conhecido como Julio Buguelo, que ocupava o cargo até o final de março deste ano, quando deixou a função para reassumir o cargo de vereador em Glória de Dourados, pelo PT.

Figura conhecida na política sul-mato-grossense, Marcelo é primo do deputado federal Vander Loubet, sobrinho do deputado estadual Zeca do PT e filho do ex-prefeito de Porto Murtinho, Heitor Miranda dos Santos e da ex-prefeita do mesmo município, Myrian Silvestre dos Santos.