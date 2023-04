Modelo de Mato Grosso do Sul estreia como atriz na TV Globo

A modelo da etnia tupi-guarani Dandara Queiroz, de 25 anos, criada em Três Lagoas (MS), estreia nesta 2ª.feira (17.abr.23), como atriz no especial "Falas da Terra", dentro da antologia "Histórias Impossíveis", com exibição logo após o BBB 23, na TV Globo. Publicado no TeatrineTV.

Ela modela profissionalmente há dois anos, sendo um dos destaques da edição mais recente da São Paulo Fashion Week.

Antes de embarcar na vida artística, Dandara chegou a cursar arquitetura e urbanismo. Porém, ainda quanto dava os primeiros passos para ingressar no mundo arquitetônico, eela começou a participar de concursos de miss na região e foi se destacando. Em 2021, a carreira de modelo a levou a se mudar para a capital paulista. Desde então, Dandara emplacou mais de 250 trabalhos como modelo, com experiências, inclusive, no exterior.

Apesar de ter crescido na cidade grande, ela contou que a etnia da família pulsou forte em alguns momentos. Atualmente, sua tia vive aldeada e, sempre que possível, recebe visitas da top.

"A comunidade fica bem pertinho de São Paulo, e lá é um ponto de paz e equilíbrio que eu encontrei. É onde me fortaleço, me reconecto e crio minha estrutura para dar conta da correria da vida", contou ela em entrevista ao F5.

"O que eu acho mais incrível é a força da energia ancestral que a natureza me traz. E, também é impossível não notar o quão lindo é o amor incondicional, o cuidado e a reciprocidade que os originários tem com a nossa mãe-terra."

Na última São Paulo Fashion Week, realizada entre 16 e 20 de novembro do ano passado, ela desfilou por 10 marcas diferentes. Foi uma das recordistas da edição do evento em entradas na passarela.

Reconhecida pelo seu podencial de modelo, ela acabou recebendo um e-mail de Letícia Naveira, produtora de elenco da TV Globo, a convidando para um teste do especial que vai ao ar nesta 2ª. Dandara não escondeu a empolgação e confessou que sempre sonhou em atuar na televisão.

"Me considero uma multiartista, a atuação e a moda são algumas das artes que me encantam. Eu pretendo me dedicar à carreira de atriz e conciliar com a de modelo, são complementares. Depois que interpretei a Josy, conheci muito mais de mim", garantiu, falando sobre a personagem de "Falas da Terra".

A SÉRIE ESPECIAL

Com exibição na semana do Dia dos Povos Indígenas, celebrado no dia 19 de abril, "Falas da Terra" apresentará o episódio "Pintadas" nesta segunda.

Dandara dá vida à Josy, uma jovem que conhece Luara (Ellie Makuxi) e Michele (Isabela Santana) no Mato Grosso do Sul para a gravação de um videoclipe de rap na floresta. Em busca do set perfeito, as jovem se deparam, entretanto, com a natureza destruída e são impactadas por uma série de acontecimentos fantásticos que as levarão a um mergulho na ancestralidade de seus povos.

As mulheres têm origens diferentes: Luara está de volta à sua terra com a melhor amiga da faculdade, Michele, depois de passar anos fora, estudando; Josy, por sua vez, vive ali por ser parente de Michele, ao mesmo tempo que investe na carreira de rapper.

"A Josy me ensinou a me amar. Admiro muito a força de vontade que ela tem, a dedicação, a forma que ela sonha. E, para eu ver tudo isso nela, tive que encontrar em mim primeiro", comentou Dandara.

Além de denunciar a degradação das florestas, a produção destca a violência contra a mulher. Tudo pensado para uma nova reflexão sobre os tempos atuais, que Dandara avaliou como tocante. "A mensagem que ela passa, para mim, é de cura. Talvez não com a história, mas com o processo. Pois cada um tem um trauma e história. Muitas mulheres talvez nem percebam que carregam um peso, e o episódio pode despertar isso. A busca de ajuda, por libertação."

FONTE: F5