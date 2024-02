Morre Luiza Trajano, mulher que levou uma lojinha de Franca para todo o Brasil

Luiza Trajano Donato, fundadora do Magazine Luiza, morreu aos 97 anos nesta 2ª feira (12.fev.2024) em sua casa em Franca, no interior de São Paulo, por causas naturais.

Ela era tia da empresária Luiza Helena Trajano, atual presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza.

Nascida em Cristais Paulista (SP) em 1926, Luiza Trajano Donato ficou conhecida como vendedora em Franca.

Em 1956, Luiza conheceu o caixeiro-viajante Pelegrino José Donato, com quem se casou. No ano seguinte, o casal investiu todas as economias na compra de uma loja de presentes estabelecida em Franca, chamada 'A Cristaleira'. Essa se tornou a 1ª unidade do Magazine Luiza.

Primeira loja do Magazine Luiza, em Franca. Foto: Reprodução

“Muitos dos valores que hoje regem os mais de 30 000 colaboradores do Magalu são reflexo do jeito de pensar e de agir de sua fundadora. Tia Luiza tinha uma energia quase inesgotável para o trabalho” , diz a nota do Magazine Luiza.

"Foi assim que Tia Luiza deu as boas-vindas aos funcionários das primeiras 50 lojas abertas simultaneamente na cidade de São Paulo, em 2008: "Quero pedir a vocês, como boa vendedora que fui, para sempre atender o freguês da melhor maneira possível, sem olhar se ele é branco, preto, pobre, rico, bonito ou feio. Atender com todo carinho, não importa se um esteja usando salto e outro chinelo de dedo. Atender com educação, não tapear o cliente, não mentir de jeito nenhum. Se vocês quiserem crescer na vida, sejam sempre sinceros e honestos", contou a empresa em nota.

"Muitos não sabem, mas a personagem Lu, do Magalu, que hoje é um ícone da marca, foi inspirada na Dona Luiza. A ideia inicial foi chamá-la de Tia Luiza, tamanha era a admiração e o carinho que os colaboradores tinham por ela", continua.

Luiza Trajano Donato não deixa filhos. "Durante quase toda a vida dividiu amor, atenção e energia entre o Magazine Luiza e sua família. No início da década de 90, escolheu uma sobrinha – Luiza Helena Trajano – como sucessora. A empresa criada por Tia Luiza demonstrou, ao longo de seus mais de 65 anos, uma incrível capacidade de se transformar, se renovar sem abrir mão de seus valores. E, assim, perenizar o sonho e cumprir a missão de sua fundadora", completou.

Assim como Luiza agora, o esposo dela, Pelegrino, faleceu em 2018, aos 94 anos, também em casa em Franca e de causas naturais.

Fundador do Magazine Luiza, Pelegrino José Donato morreu na terça-feira (4.dez.2018), aos 94 anos. Foto: Divulgação/Magazine Luiza

O velório de Luiza será realizado às 10h no Velório São Vicente, em Franca (SP), mesmo local onde o esposo foi sepultado. O enterro está previsto para às 16h no Cemitério da Saudade, no município do interior paulista.

O GRUPO MAGANIZE LUIZA

O Grupo Magazine Luiza conta, atualmente, com 1.303 lojas físicas espalhadas por 20 estados do país, 22 centros de distribuição e cerca de 39 mil funcionários. Na logística, três empresas — Malha Luiza, Logbee e GFL — possuem cerca de 13 mil motoristas, para garantir a entrega rápida.

O grupo ainda detém empresas como Netshoes, Zattini, Época Cosméticos, Estante Virtual, Kabum! e o Consórcio Magalu.

Em um período de apenas dois anos, o Magazine Luiza expandiu sua operação de marketplace para incluir mais de 300 mil vendedores, indústrias e varejistas de diversos segmentos. Essa estratégia de crescimento exponencial visa multiplicar o tamanho e a abrangência da empresa, mantendo sua relevância na economia digital.

Em 2022, as vendas totais do Magazine Luiza, tanto online quanto offline, alcançaram a marca de R$ 60,2 bilhões de reais.