MPT-MS e Justiça do Trabalho destinam mais de meio milhão para vítimas no RS

Recentes decisões da Justiça do Trabalho em Mato Grosso do Sul, seguindo pedidos do Ministério Público do Trabalho (MPT), resultaram na destinação de R$ 508 mil para fundos específicos. Esses fundos têm o propósito de ajudar em ações humanitárias diante do estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul, causado pelas fortes chuvas, que já resultaram em mortes, desaparecimentos e danos em cerca de 449 municípios.

Em Corumbá, a Vara do Trabalho acolheu a indicação do MPT de depositar R$ 450 mil para o Fundo para Reconstituição de Bens Lesados, gerido pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Esse montante servirá como auxílio emergencial às vítimas das enchentes.

O valor, já transferido para a conta do fundo, é proveniente de pagamentos acertados em acordo judicial de uma ação civil pública movida pelo MPT contra uma indústria siderúrgica local.

A empresa foi condenada em junho de 2013 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região a considerar como horas extras na jornada de trabalho de seus empregados as horas de deslocamento desde o início do contrato. Além disso, deveria parar de fazer turnos dobrados e de estender a jornada para além de duas horas diárias, assim como não poderia mais usar faltas justificadas como motivo para punir seus trabalhadores.

Cinco anos depois, em novembro de 2018, o Tribunal Superior do Trabalho estabeleceu uma indenização por dano moral coletivo de R$ 100 mil à época para a siderúrgica.

Em Três Lagoas, a 1ª Vara do Trabalho determinou a destinação de R$ 58.864,47 para o Fundo SOS Rio Grande do Sul, após um pedido do MPT. A decisão veio após uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça.

Esse montante vem de uma multa aplicada a uma instituição financeira por não fornecer informações solicitadas pela Justiça. Essa recusa injustificada atrasou um processo trabalhista contra uma empresa metalúrgica local.

Essas ações estão relacionadas aos procedimentos ACP 0000267-35.2012.5.24.0041 e ETCiv 0024285-49.2020.5.24.0071.