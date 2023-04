Naples: oportunidade para brasileiros na Flórida

A Elite International Realty, consultoria imobiliária que está em atividade há mais de 30 anos na Flórida, anuncia o início das operações na região de Naples, cidade localizada no Golfo do México. O projeto de atendimento se expande para as cidades: Marco Island, Ave Maria, Immokalee, Fort Myers, Bonita Springs, Estero, Sanibel, Captiva e Cape Coral.

Situada no Condado de Collier, Naples está a 40 minutos do Aeroporto de Fort Myers (RSW), que serve regionalmente e já faz vários voos internacionais para América Latina e Europa. A cidade fica a apenas 2 horas de Miami e de Tampa, 1 hora de Sarasota e de Weston e 1h:30 de Fort Lauderdale e de Boca Raton.

O município se destaca por seus residentes de alto poder aquisitivo, pelo comércio sofisticado e pelos campos de golfe. As praias de Naples, como a Vanderbilt Beach e a Lowdermilk Beach são algumas das atrações mais populares, com muitas opções de esportes aquáticos, como jet ski, parasailing e pesca. Além disso, há o Naples Pier, de onde é possível admirar um lindo pôr do sol.

De acordo com Paulo Renato Rey, responsável pela operação da filial da Elite em Naples, cada vez mais a região vem sendo descoberta pela população da América Latina. “A cidade é linda, de perfil diferenciado de moradores e com mercado imobiliário pulsante. Vários condomínios estão em desenvolvimento. Nossa proposta é levar para Naples uma consultoria imobiliária especializada no atendimento aos latino-americanos, atender esse público que está buscando locais na Flórida fora de Miami e Orlando. Além dos ambientes naturais, o local é conhecido pelos complexos de lojas e restaurantes, pela segurança e por dispor de um sistema de saúde completo e rede estudantil de qualidade”, completa Rey.

Outro grande destaque desta região são os programas culturais para todas as idades, que podem ser explorados em museus como o Naples Depot Museum, The Revs Institute, Naples Holocaust Museum e The Baker Museum. Ademais da arte, dos passeios de barco e dos parques aquáticos, empresas como Arthrex, ACI Worldwide, Beasley Broadcast Group e ASG Technologies operam em Naples e a região metropolitana ainda conta com Health Management Associates e News Bank, companhias que mais empregam nos Estados Unidos.

Fort Myers e outros locais do Condado de Lee

Além da atuação no Condado de Collier, esta nova operação da Elite International Realty abrangerá o Condado de Lee, onde está localizada a cidade Fort Myers, também popular pelas praias e atividades aquáticas.

A cidade tem uma grande quantidade de parques e reservas naturais, como o Lovers Key State Park, o Estero Bay Preserve State Park, o Edison & Ford Winter Estates, um lugar histórico que pertenceu a Thomas Edison e Henry Ford, onde hoje em dia é possível visitar a casa dos dois inventores e um jardim botânico.

Fort Myers é um importante destino de compras e conta com diversas lojas e outlets de marcas famosas. Um local diversificado, com muitas atrações naturais e culturais para todos os gostos. Ideal para quem busca sol, praia, compras e entretenimento.

A Elite International Realty está animada com esta nova filial e pronta para atender a demanda de quem procura cidades desta região. “Trata-se de uma ótima oportunidade para quem busca qualidade de vida. “Naples é uma cidade elegante e charmosa, com muitas atrações naturais e culturais, ideal aqueles que procuram lazer e tranquilidade. Os dois condados possuem cidades que atraem pessoas de todas as idades e dos mais variados gostos”, declara Daniel Ickowicz, diretor de vendas da Elite.