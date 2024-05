No Dia do Hambúrguer, Dóffee Campo Grande lança donuts burguer a R$ 10

Para celebrar o Dia do Hambúrguer, que ocorre na terça-feira, dia 28 de maio, a rede de cafeterias Dóffee Donuts & Coffee, com filial em Campo Grande (MS), lança o Donuts Dóffee Burger, um lanche defumado que substitui o pão pela massa de donut da casa. O novo produto já está disponível nas lojas e será oferecido por R$10 apenas nesta data especial.

O Dóffee Campo Grande fica na Rua Dr. Arthur Jorge, 760 - Centro. A unidade é aberta de segunda a sábado das 11h às 21h.

O novo produto, conforme a empresa, é coberto com creme de provolone, picles, tomate italiano, alface americana, maionese de bacon e ervas frescas.

Além dessa novidade, a marca apresenta outras opções diferentes em seu cardápio, como o Dóffee Dog, uma releitura do cachorro-quente com massa de donut, e o Brasileiro, versão do pão na chapa, feito com massa de donut e manteiga.

Outras adições ao cardápio incluem o milk-shake de Tiramisù, elaborado com sorvete de baunilha, café expresso, ganache de café, creme de tiramisù, chocolate europeu e bolacha champagne, e o Frozen de Yogurte, feito com leite, xarope de amora e frappé de yogurte.

A rede Dóffee Donuts & Coffee possui 21 lojas distribuídas pelos estados do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Os interessados podem encontrar a loja mais próxima por mieo do do site oficial da marca: https://www.doffee.com.br/nossas-lojas.