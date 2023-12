Nove pessoas morrem eletrocutadas em acampamento do MST

Nove pessoas morreram na noite de sábado (9.dez.23) durante um incêndio de grandes proporções no acampamento Terra e Liberdade, em Parauapebas (PA). O enterro coletivo será realizado na 2ª.feira (11.dez).

Conforme o MST, o incêndio que atingiu alguns barracos do acampamento teria iniciado por volta das 20h, durante a instalação de uma antena de internet que colidiu com fios de alta tensão. “Essa descarga elétrica produziu incêndio e entrou na casa das pessoas através da rede de eletricidade e da cerca que dividia o acampamento”, explicou a assessoria do movimento.

Na ocasião, as famílias acampadas teriam alertado os funcionários sobre as condições e horário avançado em que estavam realizando o trabalho, mas não foram ouvidas. Entre os mortos estão seis acampados do MST e três funcionários da empresa G5 de Internet.

DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS

Em luto, o MST convocou trabalhadores rurais para prestar solidariedade às famílias do Acampamento Terra e Liberdade. Neste domingo (10.dez.23) o movimento faria atividades em comemoração ao Dia Internacional dos Direitos Humanos.

"Hoje, 10 de dezembro, teríamos muitas atividades com os grupos de famílias, conversas, almoço coletivo para realizamos uma grande assembleia popular e passar os informes da comissão que esteve em Brasília nesses últimos dias, mas infelizmente hoje, é dor e muita solidariedade aos parentes e amigos perdidos nesta tragédia ocorrida na noite deste sábado", comunicou o MST.