Os melhores editores para acelerar vídeos

Com a ajuda dos avanços tecnológicos nos últimos anos, atualmente existem muitos softwares equipados com ferramentas profissionais capazes de editar vídeos para diversos objetivos que você tiver em mente. Uma das muitas funções que são mais procuradas em um editor de vídeo é a opção de acelerar o vídeo.

Com tanta variedade no mercado, muitas vezes nos perguntamos quais são os melhores apps para acelerar vídeo e quais deles nos proporcionará todos os recursos que precisamos para cumprir o que queremos.

Pensando nisso, selecionamos três ótimos editores de vídeo que ajudarão a realizar processos avançados em todo tipo de plataforma e que não te deixarão na mão.

Confira abaixo:

Wondershare Filmora

A Wondershare Filmora é um software gratuito que pode ser utilizado em múltiplas plataformas, como Windows, Mac, iOS e Android. Recheado de ferramentas fáceis de manusear, o aplicativo apresenta uma interface intuitiva que contribui para uma melhor experiência do usuário dentro da plataforma, permitindo que a edição de vídeos seja rápida e eficaz.

Com Filmora, você terá em mãos recursos para acelerar seus vídeos sem passar por qualquer estresse. Além disso, ele possui um recurso incrível conhecido como Motion Tracking, que permite ao usuário acompanhar e editar cada movimento presente no vídeo, uma ferramenta que contribui na hora de editar vídeos.

O programa também conta com funções como alongamento de áudio e redução de ruídos com IA, auto reframe, mudar formato do vídeo e, além das ferramentas básicas de edição, o aplicativo também possui uma biblioteca com mais de 10 milhões de mídias de estoque gratuitas integradas, incluindo efeitos de vídeo, para que o usuário consiga personalizar seu vídeo do jeito que desejar e torná-lo criativo.

Vantagens:

Pode ser usado em várias plataformas de forma gratuita;

Suporta uma grande variedade de formatos de arquivo, como Apple ProRes, MPEG-4, AVCHD, formatos de câmeras como Canon e Sony RAW ou MXF;

Programa fácil de mexer, todas as ferramentas se encontram em fácil acesso.

Desvantagens:

Para ter acesso a mais vantagens do Wondershare Filmora, é necessário comprar um de seus pacotes ofertados;

Em sua versão gratuita, os vídeos editados e criados possuem marca d'´água.

EaseUS Video Editor

O EaseUS Video Editor é um software de edição de vídeo onde também é possível realizar a aceleração de vídeo com facilidade.

Ele possui mais de 50 efeitos visuais que acrescentam toques especiais e profissionais ao seu vídeo, com suporte para todo tipo de arquivo e ferramentas essenciais para acelerar e desacelerar vídeos, exportar para uma variedade de formatos e muito mais.

Vantagens:

Interface intuitiva;

Possui versão de teste gratuito;

Variedade de recursos para fazer edições no vídeo.

Desvantagens:

Possui limites na versão de teste gratuito, sendo impossível exportar vídeos em qualidade 1080p;

Tem marca d'água presente nas edições na versão de teste gratuito;

É necessário comprar o aplicativo para ter acesso a todos os materiais.

Movavi

Devido a sua interface simples e fácil de usar, além do conjunto de ferramentas essenciais para realizar edições, Movavi é um dos grandes editores de vídeos no mercado atualmente onde não é necessário ter grandes conhecimentos para conseguir editar vídeos de forma rápida e eficaz.

Com esse software você pode acelerar seus vídeos, como também é possível converter slides em vídeos, adicionar efeitos criativos, redimensionar as imagens e dentre outras funções presentes na plataforma.

Vantagens:

Possui versão gratuita;

Interface intuitiva, fácil de usar;

Presente nas plataformas Windows e Mac.

Desvantagens:

Recursos limitados na versão gratuita;

Os vídeos editados e criados na versão gratuita possuem marca d 'água.

COMO ACELERAR VÍDEOS COM FILMORA

Popular e cheio de praticidade, Wondershare Filmora é o grande destaque na lista dos melhores editores de vídeo da atualidade. Contribuindo para um melhor uso do aplicativo, criamos um guia para ajudá-lo a acelerar vídeos com facilidade e quais ferramentas usar em cada passo.

Antes de mais nada, é necessário baixar e instalar em seu dispositivo o aplicativo da Filmora. Assim que tiver feito isso, execute o programa e espero-o abrir.

Confira abaixo nosso guia:

Carregue o seu vídeo

Adicione seu vídeo no Filmora ao selecionar “Abrir Projeto” na janela principal ou em “Arquivo”, clicando em seguida na opção “Abrir Projeto e Arquivo” e escolher “Abrir Recente” na barra de menus.

Com o vídeo aberto, arraste-o para a Linha do Tempo utilizando o mouse e todos os frames dele serão exibidos.

Editando a velocidade do vídeo

Clique com o botão direito do seu mouse no clipe em que deseja alterar a velocidade do vídeo e procure pela opção “Velocidade e Duração” no sub-menu que irá aparecer ou utilize o atalho “Ctrl+R” para abrir esta função. Um novo menu irá surgir e a partir dele você poderá alterar a velocidade do clipe selecionado apenas ao arrastar a linha.

Para acelerar o vídeo você precisa arrastar a linha para a direita e para desacelerar basta arrastar a linha para a esquerda, clicando em “OK” em seguida para salvar as alterações.

Adicione efeitos criativos

Você pode inserir elementos variados em seu vídeo, como imagens, textos e elementos de rastreamento de movimento, tornando seu vídeo mais criativo.

Para isso, selecione a opção “Elementos” e você encontrará uma diversidade de modelos pré-definidos na biblioteca. Arraste-o para o clipe em específico e adicione o elemento, podendo também redimensionar o objeto para deixá-lo do tamanho que preferir.

Salve seu arquivo

Rápido e fácil, você alterou a velocidade do seu vídeo e adicionou elementos sem passar por qualquer estresse. Você agora pode salvar seu vídeo em seu computador, em qualquer tipo de formato, exportando-o também para o tipo de dispositivo que deseja.

PERGUNTAS FREQUENTES

É possível ajustar o som do áudio nos vídeos acelerados?

Sim, você pode ajustá-los. Para manter a velocidade de reprodução original do áudio do vídeo, é preciso desconectar o áudio do vídeo primeiro e logo depois realizar algumas edições para obter a afinação perfeita do vídeo. Sendo assim, clique duas vezes no clipe de áudio para editar no painel de edição de áudio que irá surgir e realize as alterações que deseja.

Quais os formatos de vídeo são suportados em Filmora?

O Wondershare Filmora suporta quase todos os formatos de vídeo regulares, como MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, M4V, MPG, VOB, ASF, 3GP, 3G2, F4V, MPEG, TS, TRP, M2TS, MTS, TP, DAT, MKV , DV, MOD, NSV, TOD, EVO, etc.

O que eu posso encontrar na Biblioteca da Filmora?

A biblioteca da Filmora é composta por uma grande variedade de recursos que podem ser adicionados aos seus vídeos, como efeitos visuais, imagens gratuitas, gifs engraçados e títulos personalizados pré-definidos.

CONCLUSÃO

Wondershare Filmora é, de longe, um dos editores mais completos do mercado no mundo atual. Tê-lo em mãos é garantir que seus vídeos sejam únicos e criativos, se destacando no meio da multidão e chamando a atenção de outras pessoas para visualizarem seu projeto.

Não perca tempo, baixe-o agora mesmo e comece a transformar seus vídeos em obras primas a partir dos recursos disponíveis.