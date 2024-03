Parceria entre ACED e 4ª Brigada abre portas para ex-militares em Dourados

A Associação Comercial e Empresarial de Dourados (ACED) e a 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada estabeleceram uma colaboração estratégica com o objetivo de fortalecer a integração dos militares após o término do serviço militar obrigatório e oferecer oportunidades de crescimento profissional.

Segundo informado, a parceria visa lançar uma série de iniciativas, como cursos, estágios, visitas e palestras, com o intuito de enriquecer a formação profissional dos ex-militares, ao mesmo tempo em que beneficia as empresas locais com uma mão de obra mais qualificada.

Paulo Campione, presidente da ACED, enfatiza que essa colaboração representa uma via de benefícios mútuos. Ele destaca que ao proporcionar acesso a candidatos qualificados em diversas áreas de atuação, a parceria com a 4ª Brigada do Exército abre novas oportunidades para empresas em busca de profissionais talentosos. Esses candidatos, que já cumpriram seu tempo de serviço militar obrigatório, trazem consigo valores como disciplina, comprometimento e habilidades técnicas, que podem agregar significativamente aos negócios locais.

A 4ª Brigada organizou uma lista com 46 candidatos que possuem cursos de qualificação em áreas diversas, como administração, informática e computação, comunicação, manutenção, auxiliar de saúde bucal, pintor, estoquista e cozinheiro.

Para mais informações sobre como aproveitar essa parceria e encontrar profissionais qualificados, entre em contato com a ACED e solicite a lista pelo WhatsApp: 67 98402-6711.