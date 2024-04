"Pescaria Só Delas" reúne 39 mulheres em experiência inesquecível pelos rios Paraguai e Apa

A 3ª “Pescaria Só Delas” reuniu 39 mulheres, de 19 a 21 de abril, na Pousada Pantaneira Foz do Rio Apa em Porto Murtinho (MS).

Ao longo dos três dias, pelo menos quatorze barcos levaram as pescadoras por trechos dos rios Paraguai e Apa, para fisgarem o maior peixe, na modalidade pesque e solte (o peixe é fisgado, medido com trena e registrado em fotos e vídeos).

Imagens enviadas à reportagem mostram as pescadoras com espécies como jaú e corvina. Veja:

Mulheres fisgaram enormes exemplares durante o evento. Foto: Reprodução

O evento tem atraído um enorme público feminino amante da pescaria.

A turismóloga Silvia Pinese, coordenadora do evento, contou que no início 13 mulheres fizeram parte do evento, em 2023 o número saltou para 27 e este ano foram 39. “Mulheres casadas e solteiras, mães e tias, temos até vovós. Todas amantes de uma boa pescaria e de uma geladinha”, comentou.

Esta edição, inclusive, contou com a presença de duas mulheres suíças.

Em um grupo, as mulheres participantes desta edição celebraram o bom atendimento da equipe da Pousada Pantaneira Foz do Rio Apa em consonância com a organização do evento. Confira as manifestações abaixo:

A Pousada está localizada em um verdadeiro paraíso ecológico, numa das regiões de maior piscosidade do Baixo Pantanal, ou Pantanal do Nabileque, por isso oferece diversidade riachos, baias e corixos para amantes da pescaria.

