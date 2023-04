PMA usa trator com guindaste para resgatar anta de 270 kg (vídeo)

A proprietária, de 73 anos, de um sítio há 22 quilômetros de Ivinhema (MS), acionou Policias Militares Ambientais (PMAs), na manhã do sábado (22.abr.23), para o resgate de uma anta (Tapirus terrestirs), de 270 kg que havia sido alvejada por caçadores.

O animal, uma fêmea, estava extremamente debilitada pela infecção provocada pelos ferimentos de arma de fogo, disse a equipe de Batayporã que deslocou até a propriedade rural.

Aparentemente, o animal teria sido vítima de pelo menos dois tiros, a pelo menos cinco a sete dias, pois as feridas já continham larvas.

Com uso de um trator e um guindaste, depois de quatro horas, os PMAs conseguiram colocar o bicho na viatura e o levaram a um médico veterinário para atendimento básico e avaliação. Depois, o encaminharam urgentemente ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande, onde recebe atendimento médico veterinário. Eis o vídeo:

Este é o segundo caso de resgate de anta vítima de caça ilegal este ano. No dia 12 de fevereiro, outro animal da mesma espécie extremamente debilitado fora resgatado por Policiais Militares Ambiental de São Gabriel do Oeste, no município de Rio Verde de Mato Grosso (MS).