Ponto Bar é local escolhido para esquenta oficial dos 24 anos do D-Edge

Para iniciar a celebração dos 24 anos do D-Edge, voltamos às origens de Campo Grande, para o coração da cidade, ao lado dos trilhos que deram início à Capital sul-mato-grossense na Vila dos Ferroviários onde está localizado o Ponto Bar. O esquenta oficial do evento de comemoração dos 24 anos da boate, o “Warm Up Oficial”, acontece no dia 25 de maio, às 18 horas, no Ponto Bar. O valor da portaria do evento se inicia em R$ 10.

As atrações do Warm Up são os djs Karol Alonso e Rocker que passeiam pelas vertentes do house music.

De acordo com o sócio proprietário do Ponto Bar, Thallyson Perez, é uma honra para o Ponto Bar ser a casa que vai preparar o público para a grande noite de celebração dos 24 anos do club D-Edge, que marcou a noite campo-grandense e, por que não, de todo o Brasil, quando abriu suas portas no ano 2000.

“É claro que o D-Edge nos inspirou e segue inspirando cena cultural e underground campo-grandense. Nós bebemos da fonte do que foi o D-Edge em Campo Grande, um movimento muito à frente de seu tempo, que trouxe a música eletrônica e abraçou a todos aqueles que não se encaixavam nos padrões da época. Acredito que buscamos fazer o mesmo no Ponto Bar, a única diferença é que não somos uma casa de música eletrônica unicamente, somos mais ecléticos em nossa programação cultural”, afirma Perez.

Para o produtor local, Paulo Moraes, responsável por organizar a festa “D-Edge 24 Years”, o evento promove a conexão com as origens do club e, por isso, vai proporcionar uma experiência inesquecível para o público.

"O D-Edge quando surgiu foi o divisor de águas para noite campo-grandense, principalmente na cena da música eletrônica, e esse retorno é o resgaste de tudo que foi vivido nos anos de história do club”, finaliza ele.

SERVIÇO

O Ponto Bar está localizado na rua Dr. Temístocles, 103, Centro.