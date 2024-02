Por que eles se tornaram uma opção atraente

Nos últimos anos, os computadores AIO (All-in-One) tiveram um crescimento exponencial graças aos preços mais baixos, ao desempenho radicalmente aprimorado, à estética limpa e à maior facilidade de uso.

O que são os computadores all in one

Os AIOs são aqueles que integram todos os componentes de hardware do PC no mesmo gabinete que a tela, e essa é a principal diferença em relação aos PCs desktop convencionais.

O primeiro dos computadores do tipo AIO foi o primeiro Macintosh da Apple, que integrou todos os circuitos e componentes-chave do computador no mesmo espaço que o monitor de tubo.

A diferença em relação aos laptops é que eles não incorporam um teclado e um mouse, embora na maioria dos casos incorporem alto-falantes e até mesmo uma webcam.

Por que ter um Al in one?

Você precisa aproveitar que temos all in one em promoção desde queridos tecnológicos e que com certeza vão combinar muito com seu quarto ou com seu ambiente de trabalho.

Listamos algumas das vantagens dos AIOs em relação aos desktops ou laptops:

Sem problemas de cabeamento

O único cabo que sai do computador é o cabo de alimentação, portanto, eles são esteticamente muito atraentes. Até mesmo o mouse e o teclado podem ser conectados sem fio.

Esteticamente, são mais atraentes

Sua estética geralmente é mais agradável do que a dos desktops convencionais e cria uma aparência atraente em um espaço de trabalho ou estúdio. Isso pode contribuir para um melhor desempenho no trabalho, pois esse é o efeito que cria ordem e limpeza no escritório.

Eles têm uma tela excelente

A tela é geralmente boa, com dimensões maiores e qualidade superior. Em muitos casos, elas são telas sensíveis ao toque, o que é uma clara vantagem em relação a outros tipos de computador, devido à conveniência que isso proporciona. Além disso, isso faz com que eles sejam uma boa opção para design e edição, especialmente se a qualidade dos componentes for compatível com esse ponto forte.

É verdade que a tela se destaca por ser mais espessa do que em outros computadores e, por ser um all-in-one, os componentes precisam estar localizados em algum lugar, mas ele não ocupa muito espaço e compensa isso com sua qualidade e a economia de espaço que proporciona.

Eles economizam energia

Os AIOs economizam mais energia em comparação com um PC convencional, pois, ao contrário desses, eles têm apenas um cabo de conexão elétrica.

Ocupam pouco espaço

Os AIOs são perfeitos para soluções com restrições de espaço, pois são absolutamente compactos. Além disso, como têm um sistema VESA, podem ser colocados em vários suportes (na parede, em um carrinho com rodas etc.), portanto, são muito versáteis em relação à instalação.

Sem problemas de compatibilidade entre os componentes

Todos os componentes funcionam juntos e usam a mesma fonte de alimentação e o mesmo cabo de alimentação, portanto, você não terá problemas. Outro fator importante é que todas as peças são montadas pelo mesmo fabricante. Dessa forma, você pode ter certeza absoluta de que tudo funcionará corretamente e sem problemas de compatibilidade.