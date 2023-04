A previsão do tempo para esta 2ª.feira feira (24.abr.23) é de tempo estável com sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul.

Em Campo Grande, durante o dia, a previsão é de que haja tempestades esparsas. Máxima de 27°C. Ventos NE de 15 a 30 km/h. 60% de possibilidade de chuvas. 3ª, 4ª e 5ª.feira dessa semana, esse modelo climático deve se repetir na Capital, depois, até 8 de maio, o clima deve variar de 27°C a 17°C com dia ensolarado. Eis a previsão para os próximos 10 dias: