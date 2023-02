Programa ajuda 261 famílias regularizarem suas casas na Capital

Mais de 261 moradores dos bairros Moreninha I, II e III, além de 106 do Aero Rancho, receberam nesta 6ª.feira (24.fev.23), os registros de regularização de suas moradias. No grupo haviam famílias que há 40 anos esperavam sobrar dinheiro para regularização.

O lote robusto de regularizações gerenciado pela Agência de Habitação Popular (Agehab) foi possível por meio da continuidade do Programa de Regularização Fundiária Urbana, no governo de Eduardo Riedel (PSDB).

A solenidade de entrega dos documentos foi realizada na Escola Estadual Arlindo de Sampaio Jorge com a presença de autoridades estaduais e municipais.

Uma das primeiras moradoras do conjunto habitacional das Moreninhas, Estelita Mota dos Santos disse que descobriu o programa por meio do governador e que o mesmo havia se comprometido em realizar o sonho dela. “Fiquei sabendo do programa pelo próprio governador Eduardo Riedel quando ele me visitou em minha barraquinha de artesanato, ainda na época da campanha. Sou uma das primeiras moradoras das Moreninhas e sempre sonhei em receber o documento da minha casa, mas não tinha condições. Sou artesã, vivo do artesanato e não tenho um salário fixo. Mas o Riedel me prometeu que eu iria receber e hoje ele cumpriu”, disse a beneficiária.

O mecânico Cláudio Barbosa de Oliveira sempre teve a vontade de ter o documento de sua casa, mas não conseguia juntar dinheiro para arcar com os custos. Ele diz que nem acreditou quando foi surpreendido pela notícia. “Espero há muito tempo realizar esse sonho, mas não consegui por causa da parte financeira. O sentimento é de muita alegria, desde quando a servidora da Agehab me entregou o convite para participar do programa eu me sinto muito contente me sinto realizado”, externou.

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo, representou o governador Eduardo Riedel no evento. “Nós reafirmamos o compromisso do governador de levar à população conforto e a garantia de se ter a titularidade do imóvel. Muitas pessoas acabam alçando uma certa idade e precisam dessa segurança para deixar seus imóveis para seus familiares, filhos e netos. Quando você regularizar um imóvel você dá a garantia definitiva de que aquela propriedade é da pessoa”, observou.

A diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avesani Lopez, disse que a meta é atender mais de duas mil famílias das Moreninhas e agradeceu as parcerias que contribuem nessa ação. “Nós temos hoje um dia de confraternização pela entrega que estamos fazendo. Um trabalho que, na verdade, é de diversos órgãos do Governo, em parceria com a Assembleia e da Câmara de Vereadores. Mais uma vez quero agradecer a equipe da Prefeitura e do Estado que trabalhou e continua trabalhando nesse processo de regularização das moreninhas”, pontuou.

Entre os anos de 2017 e 2022, o Governo do Estado entregou 9.761 títulos de propriedade para famílias de Mato Grosso do Sul. A Regularização Fundiária dá a oportunidade para que o cidadão consiga o título de propriedade regularizado em seu nome de forma gratuita, ou com um custo acessível.

Pela manhã, entrega foi realizada no Aero Rancho, levando vários moradores até o local. Foto: Thalysson Pereira

Além dos moradores das Moreninhas, outras 106 famílias do Aero Rancho também receberam o título de forma gratuita. A aposentada, Neda Gomes de Oliveira, de 71 anos, ficou emocionada durante a entrega do título de sua propriedade. Na ocasião, ela lembrou que recebeu a casa há mais de trinta anos. “Muita felicidade, vocês não queiram imaginar o tanto que a gente fica feliz. Toda vida eu tive o sonho de ter uma casa, meus pais sempre moraram no sítio e eu vim para Campo Grande quando era muito jovem. Por influência de uma amiga fiz minha inscrição e fui contemplada com a casa própria. Hoje, graças ao senhor bom Deus e graças ao Governo, estou recebendo também o documento da minha casa”, disse.

Presente no evento, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota), falou sobre a importância de trabalhar em parceria com o Governo do estado e que juntos estão realizando um bom trabalho, gerando resultados positivos e beneficiando ainda mais famílias. “Eu venho aqui hoje em parceria com o Governo do Estado dizer a vocês que estamos trabalhando com responsabilidade e compromisso, trazendo segurança jurídica para as famílias da nossa Capital. Com esse título que vocês recebem hoje de propriedade, vocês têm segurança para investir no seu imóvel e futuramente, se for do interesse, podem vender. Mas acredito que seja é o interesse de todos, porque todos estão morando em suas casas, nesse espaço que vocês já adquiriram há muitos anos e hoje é o dia de celebrar essa conquista", comentou a gestora.

Fátima Cristina da Silva, de 48 anos, esteve no evento regularizando a casa da falecida mãe. A filha pensa em vender o imóvel de forma correta. “Nós colocamos a casa no nome da minha irmã, a nossa intenção é vender esse imóvel e agora com o documento vamos poder vender evitando transtorno para nós e para quem comprar”, considerou.

De 2017 até o momento, já foram entregues 275 títulos de Regularização Fundiária para famílias do Aero Rancho.

Também participaram das entregas o deputado federal Beto Pereira; os deputados estaduais Amarildo Cruz e Lucas de Lima; o secretário-adjunto da Casa Civil, Flávio Brito; o diretor-presidente em exercício da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf), Cláudio Marques; e os vereadores Coringa, Zé da Farmácia e Luiza Ribeiro.

