Refinado, mascavo, demerara e de coco: conheça as diferenças entre os tipos de açúcar

Com grande variedade nos supermercados, o açúcar é um ingrediente muito presente na dieta e mesas das famílias brasileiras. Há quem pense que para receitas ou para adoçar cafés ou sucos, o açúcar refinado é o único indicado. A nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil, Tamiris Pitana, explica os diferentes tipos do produto e sua finalidade na cozinha.

“Muito utilizado no preparo de sobremesas, o açúcar é um dos itens mais consumidos no Brasil. No mercado, existem diferentes tipos do produto, desde os passam por refinamento a aqueles que são extraídos da palma do coco. Mas é preciso um alerta para o consumo elevado do ingrediente, que pode se tornar um inimigo para a saúde de adultos e crianças. Por isso, é recomendado ter orientação de profissionais especializados para montar uma dieta ou indicar a melhor opção de açúcar de acordo com cada realidade”, ressalta Tamiris.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) recomenda limitar o consumo de açúcar de adição, aquele acrescentado aos alimentos, a 10% das calorias ingeridas por dia. Isso significa que a quantidade de açúcar não deve ultrapassar 200 calorias ou 50 gramas, o equivalente a cerca de dez colheres de chá. Para se ter uma ideia, 200 ml de bebida achocolatada pronta (1 caixinha) contém 25g de açúcar.

Açúcar refinado: é o mais comum e está sempre presente na mesa dos brasileiros. Com preço mais acessível, o item possui cor branca, pois passa por um processo de refinamento a partir do açúcar cristal. Por ser versátil, ele pode ser usado para adoçar café, suco e para preparo de sobremesas e bolos. Pode ser misturado com canela para dar um toque a camada externa de churros, pretzels e bolinhos de chuva.

Açúcar cristal: como seu nome já diz, o ingrediente possui cristais brancos e é obtido pelo refinamento da cana-de-açúcar. Por passar por este processo, o produto acaba perdendo cerca de 90% dos nutrientes e vitaminas. É menos comum na mesa das famílias em decorrência do seu aspecto. Na cozinha, pode ser usado para fazer caldas, doces cristalizados e decoração de bolos, já que pelo seu aspecto ele é mais difícil de diluir, se tornando resistente a altas temperaturas.

Açúcar Mascavo: é a opção mais saudável, pois não perde nutrientes já que não é refinado. Mais úmido, com cor escura e sabor marcante, o ingrediente não é indicado para o preparo de qualquer sobremesa, pois pode alterar o gosto e a aparência. Dessa forma, ele pode ser incorporado no preparo de biscoitos, bolos de massa escura e até em pães integrais.

Açúcar confeiteiro: comum em receitas de sobremesas finas, o açúcar confeiteiro é usado em glacês, chantily ou na finalização de alguma receita. Com textura fina, o ingrediente passa por vários processos de refinamento, além de ter na sua composição amido de milho, que impede as partículas de grudarem.

Açúcar de coco: diferente dos produtos citados acima, o açúcar de coco é extraído das flores da palma de coco. O ingrediente não passa por refinamento, não conta com conservantes e é rico em vitaminas e nutrientes essenciais para o bom funcionamento do organismo. Ele pode ser um substituto do açúcar refinado e usado no preparo de bolos, doces e sucos.

Açúcar demerara: pouco conhecido pelos brasileiros, o item tem formato de grãos e coloração marrom. A extração do açúcar é feita após o cozimento do caldo da cana-de-açúcar. O ingrediente possui alto teor de nutrientes, já que não leva aditivos em sua composição. Ele pode ser usado para caramelização ou preparo de receitas integrais, sendo um aliado, por exemplo, da farinha integral.

