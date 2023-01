Secretaria de Educação publica remanejamento de vagas em concurso para professor

A edição desta segunda-feira (23) do Diário Oficial do Estado traz a publicação do edital n. 36/2023, referente ao concurso público de provas e títulos para professor da Rede Estadual de Ensino, realizado no ano passado.

O certame foi destinado ao provimento do cargo de professor da carreira profissional da educação básica da SED (Secretaria de Estado de Educação).

O edital trata sobre o remanejamento das vagas ociosas do certame para outras áreas do conhecimento, visando atender as necessidades do órgão. Dessa forma, as 265 vagas vacantes foram redistribuídas conforme os quadros abaixo:



As demais informações sobre o concurso público estão disponíveis entre as páginas 85 a 88 da edição n° 11.055 do Diário Oficial do Estado.

Marina Gabriely, do Programa de Estágio Supervisionado da SAD

Foto: Bruno Rezende/Arquivo