Simples e fáceis de preparar: duas receitas de drinks para o Carnaval

Para celebrar o momento mais aguardado do ano, o Carnaval, a Bombay Sapphire, marca de gin premium pertencente ao Grupo Bacardi, compartilhou receitas de drinks criativos, práticos e refrescantes. Eis as receitas:

Para Ver a Banda Passar

Drink: Para Ver a Banda Passar. Foto: Divulgação

Perfeito para celebrar o carnaval e com toques vibrantes, este drink é uma ótima oportunidade para quem deseja encontrar uma nova maneira de se expressar de forma criativa e diferente.

Ingredientes:

50 ml de gin Bombay Sapphire

3 pedaços de pitaia vermelha cortados em cubos

1 colher de açúcar refinado

150 ml de água tônica.

Modo de preparo: Em uma coqueteleira, macere os pedaços de pitaia e acrescente Bombay Sapphire e açúcar. Logo após, adicione cubos de gelo e bata por alguns segundos. Coe para uma taça com cubos de gelo e complete com água tônica. Para finalizar, adicione um zest de limão siciliano na borda e um ramo de hortelã.

Bombay & Tonic

Bombay & Tonic. Foto: Divulgação

Se você é aquele tipo de pessoa que não abre mão do tradicional, mas ainda sim quer curtir o carnaval com muito sabor, o indicado é o famoso Bombay & Tonic, clássico que realça os sabores suaves e frescos de frutas cítricas e zimbro, o verdadeiro sabor do verão.

Ingredientes:

50 ml de gin Bombay Sapphire

100 ml de água tônica Premium

Gomo de limão-taiti

Modo de preparo: Encha uma taça até a borda com cubos de gelo grandes, despeje 50 ml de Bombay Sapphire, esprema o limão fresco na bebida e coloque na taça. Após isso, cubra com água tônica premium, mexa e aproveite o seu momento.

O GRUPO

Fundada por Don Facundo Bacardí Massó, em Santiago de Cuba, em 1862, a Bacardi está na sua sétima geração da família a comandar a empresa. Com presença em mais de 170 países, a companhia tem um portfólio com mais de 200 marcas e rótulos, incluindo o rum Bacardí, líder de vendas e premiações no mundo; o gin Bombay Sapphire, líder mundial em sua categoria; e a vodka Grey Goose, líder na categoria super premium.