Supergasbras abre inscrições para estagiários em Mato Grosso do Sul

A Supergasbras, empresa líder na distribuição de GLP no Brasil e integrante do grupo SHV Energy, está aceitando inscrições para seu novo Programa de Estágio. O programa oferece 40 vagas para estudantes técnicos e de graduação em diversas localidades do Brasil, incluindo Araucária (PR), Londrina (PR), Belém (PR), Betim (MG), Campo Grande (MS), Caxias do Sul (RS), Curitibanos (SC), Duque de Caxias (RJ), Fortaleza (CE), Ipojuca (PE), Paulínia (SP), Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP) e Rio de Janeiro (RJ).



Os candidatos a vagas de graduação devem estar atualmente matriculados em programa de bacharelado ou tecnologia com data prevista de formatura entre julho de 2025 e dezembro de 2025, com disposição para estagiar por até 2 anos. Para cargos técnicos, os candidatos deverão estar matriculados em cursos técnicos de segurança em instituições de ensino (escolas ou escolas técnicas profissionalizantes) com graduação a partir de dezembro de 2024, ter no mínimo 18 anos e ter disponibilidade para estagiar por 1 ano.



O programa oferece vagas em diversas áreas: Atração de Talentos (RH), Cadastro, Inovação, Instalações Industriais, Jurídico, Direito Trabalhista, Operações, Orçamento de Pessoal, Prospecção B2B, QSMS - Qualidade, Recursos Humanos, Retenção de Granel, Saúde e Segurança Ocupacional, Suprimentos , Sustentabilidade de Biocomponentes, Treinamento e Desenvolvimento (RH) e Vendas Diretas.



Os estagiários selecionados receberão uma mensalidade competitiva e benefícios como vale-transporte, vale-refeição, seguro de vida, assistência médica, vale-gás e auxílio-assinatura em academia.



As inscrições estarão abertas até 10 de dezembro de 2023.