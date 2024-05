TCE-MS e artistas de MS se unem para ajudar vítimas das enchentes no RS

Em resposta às recentes enchentes que devastaram diversas cidades do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) lançou uma campanha de solidariedade em prol das vítimas gaúchas. A iniciativa, que conta com o apoio de renomados artistas do estado sul-mato-grossense e da TV Morena, buscando angariar recursos para auxiliar os 460 municípios afetados pelo desastre natural.

O objetivo principal da campanha é sensibilizar a sociedade para contribuir com doações através do PIX Oficial do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Esses recursos serão destinados às autoridades competentes para realização de auditorias e garantir a correta aplicação dos valores doados no socorro às comunidades atingidas.

Mire a câmera par o QR Code e doe.

Para contribuir com a campanha "SOS Rio Grande do Sul", basta acessar o site oficial em https://sosenchentes.rs.gov.br/inicial ou utilizar o PIX com o CNPJ: 92.958.800/0001-38, tendo como destinatário o Banco do Estado do Rio Grande do Sul ou a Associação dos Bancos no Estado do Rio Grande do Sul. É essencial confirmar que o nome da conta seja "SOS Rio Grande do Sul" e o banco seja o Banrisul.

O primeiro passo dessa ação solidária foi a produção de um vídeo, no qual artistas de Mato Grosso do Sul se uniram para expressar sua solidariedade ao povo gaúcho. A letra do vídeo, uma adaptação da música "Súplica a Deus ao Povo Gaúcho" de Wilson Paim, contou com a trilha sonora do músico campo-grandense Antônio Porto.

Diversos artistas renomados demonstraram apoio à campanha, incluindo membros da família Espíndola – Tetê, Jerry, Gilson e Geraldo; Rodrigo Tozetti (O Bando do Velho Jack); Guga Borba; Marlon Maciel; Lígia Tristão; Luís Pedro Scalise; Buga Peralta; Munhoz e Mariano; Vitor e Cadu; João Haroldo e Betinho; Loubet; Cleir Ávila; Expedito Montebranco; Nath Barros; Edson Castro; Márcio de Camillo; Guilherme Rondon; Fred e Victor; Maria Cecília e Rodolfo; Victor Gregório e Marco Aurélio, e Patrícia e Adriana. O vídeo foi veiculado pela TV Morena e compartilhado nas redes sociais do TCE-MS. Assista:

ATUALIZAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO NO RS

De acordo com informações divulgadas pelo site oficial do Governo do Rio Grande do Sul, até a última sexta-feira, 17 de maio, das 497 cidades do estado, 461 foram atingidas pelas enchentes, resultando na trágica perda de 154 vidas e deixando 98 pessoas desaparecidas.

Além disso, 806 pessoas ficaram feridas, 78.165 estão abrigadas, e 540.192 foram desalojadas. Os esforços de resgate já retiraram 82.666 pessoas de áreas de risco, e aproximadamente 12.108 animais também foram resgatados.

No total, mais de 2.2 milhões de pessoas foram afetadas por essa terrível tragédia, evidenciando a urgência e a importância de apoio e solidariedade neste momento de crise.