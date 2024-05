Tireoide: médico alerta sobre sintomas de desequilíbrios hormonais

O Dia Internacional da Tireoide, intitulado 25 de maio, é dedicado à conscientização sobre a importância dessa pequena glândula, localizada na base do pescoço, para a saúde, e visa alertar sobre os distúrbios tireoidianos, que podem afetar pessoas de todas as idades.

A tireoide é uma glândula endócrina que produz hormônios essenciais para o funcionamento adequado do corpo humano. Ela libera T3 (tri-iodotironina) e T4 (tiroxina), que regulam o metabolismo, controlam a temperatura corporal e influenciam no crescimento e desenvolvimento da pessoa.

O diretor médico da QualiSalva, Dr. Augusto de Azevedo, ressalta que tanto o excesso quanto a deficiência de hormônios tireoidianos podem causar problemas de saúde significativos. "Quando a tireoide produz hormônios além do normal, temos o hipertireoidismo, que pode levar a sintomas como perda de peso inexplicável, palpitações, irritabilidade e sudorese excessiva. Por outro lado, a produção insuficiente de hormônios, conhecida como hipotireoidismo, pode causar ganho de peso, fadiga, falta de disposição, pele seca e intolerância ao frio".

É importante estar atento aos sinais e buscar orientação médica quando necessário. "Se você apresentar sintomas persistentes como cansaço extremo, alterações de peso sem motivo aparente, ou desconforto na região do pescoço, procure um médico", afirma Dr. Augusto.

A tireoide, apesar de pequena, tem um impacto imenso na saúde. “Um diagnóstico precoce previne de complicações mais graves, como o câncer de tireoide, e melhora significativamente a qualidade de vida. Protegidos QualiSalva podem contar com atendimento médico de urgência e emergência em qualquer situação. Se o protegido sentir sintomas de tireoide ou outro tipo mal-estar, basta acionar a central de emergência que nossa equipe irá prontamente atender o chamado”, finaliza o médico da QualiSalva, Dr. Augusto de Azevedo.

Cuidar da tireoide é um passo essencial para uma vida mais saudável e equilibrada.

