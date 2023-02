Tudo que deve saber sobre formatos de conversão

Hoje em dia possuímos acesso a muitos recursos que facilitam nossa rotina quando se trata de Internet. Existem ferramentas que contribuem para nos ajudar em nossos trabalhos, nas escolas e, acima de tudo, em socializar com pessoas à distância.

Enviamos muitos arquivos o tempo todo por uma infinidade de razões, porém muitas plataformas possuem restrições de tamanhos de arquivos, limite de comprimento de vídeos que podem ser enviados e dentre outros que nos faz buscar uma solução que resolva nossos problemas, como tentar enviar um vídeo com mais de 16 MB ou um documento com mais de 100 MB pelo Whatsapp.

E, graças às mudanças tecnológicas que presenciamos nos últimos anos, temos disponíveis múltiplos softwares equipados com funções que atendam às nossas necessidades, como converter mp3 para wav.

FORMATOS COMUNS DE VÍDEO E ÁUDIO

Os formatos mais comuns de vídeo são MP4 e MOV. Com o MP4 você pode armazenar textos, arquivos de vídeo e áudio em uma definição mais baixa para que o item compartilhado possa ser reproduzido em todos os dispositivos possíveis, enquanto o MOV armazena todos esses objetos (vídeo, texto e áudio) em alta qualidade e isso o torna um formato de arquivo grande, o que acaba gerando uma certa dificuldade em compartilhar em redes sociais específicas que possuem limitações de tamanho para envio, fazendo com que os usuários busquem uma maneira de converter mov para mp4.

Já os áudios, os formatos mais comuns são MP3 e WAV. Arquivos MP3 conseguem armazenar áudio com um pouco de perda de sonoridade, o que acaba facilitando ele funcionar na maioria dos dispositivos e não pesar tanto quantos outros formatos, embora o WAV consiga manter todos os dados originais e detalhes do arquivo a custo de tamanho.

Para ajudá-lo a realizar conversões rápidas que não causem nenhum estresse, apresentamos a você o Wondershare UniConverter, um dos melhores conversores da atualidade, e também ensinaremos o passo a passo para que você saiba usá-lo com maestria na hora de solucionar seus problemas.

Confira:

CONHEÇA O UNICONVERTER

UniConverter é um aplicativo equipado com ferramentas de edição em que é possível, além disso, converter vídeos e áudio em uma variedade de formatos que estão disponíveis dentro da plataforma, como MP4, MP3, MOV e WAV, as formas mais comuns de vídeo e áudio utilizadas pela maioria das pessoas.

É possível compactar vídeos com o UniConverter, assim como também fundir vídeos, remover ruídos, remover voz, auto reframe, mudar fundo do seu vídeo e muitos mais. Seus recursos avançados atendem as necessidades do usuário em poucos minutos, sendo um grande aliado no momento em que você precisa realizar uma rápida conversão para enviar seu arquivo, sendo considerada a caixa de ferramentas de vídeo completa.

Para usá-lo é bastante simples, ensinaremos a seguir como fazer uma conversão eficaz em seu vídeo ou áudio. Mas para isso, é necessário que você entre no site do UniConverter e baixe o aplicativo em seu computador, assim que instalá-lo você poderá usá-lo.

CONVERTA VÍDEOS E ÁUDIOS COM UNICONVERTER

Importe seu arquivo

Na página inicial, clique na opção “Conversor” exibida no menu e então você será levado para uma nova página. Aqui é o local em que você deverá escolher o vídeo ou áudio que deseja converter e colocá-lo dentro da plataforma.

Assim que tiver escolhido, selecione “Iniciar tudo”.

Convertendo o arquivo

Com o vídeo carregado no UniConverter, você pode configurar as opções de conversão ao selecionar o ícone de documento com engrenagem ao lado de “Converter” ou ir direto na opção “Converter todos os arquivos para” no menu abaixo para fazer surgir uma nova tela com as opções que você poderá escolher o formato de arquivo da qual deseja converter.

Assim que tiver terminado, você pode clicar na opção “Configurações” para ajustar outras opções do seu vídeo ou áudio, como demonstrado na imagem abaixo:

Com tudo personalizado, clique em “Converter” para iniciar o processo de conversão que durará poucos segundos.

Salve seu arquivo

Quando o processo estiver finalizado, você pode visualizá-lo na parte de “Convertido” e reproduzi-lo para conferir como o resultado final ficou. Agora você pode clicar no ícone da pasta para ser levado ao local no seu dispositivo em que o vídeo ou áudio se encontra.

PERGUNTAS FREQUENTES

Em que plataformas o UniConverter está disponível?

O UniConverter pode ser usado em múltiplas plataformas, como Windows e Mac. Atente-se para baixar o arquivo certo do aplicativo para a plataforma da qual deseja usá-lo.

Qual o melhor conversor de vídeos e áudios?

A ampla variedade de ferramentas disponíveis no UniConverter contribui para que ele seja o melhor conversor de vídeos e áudios, sendo possível realizar conversões em inúmeros tipos de formatos de arquivo em que a qualidade do produto final seja de nível profissional.

O UniConverter é gratuito?

Você pode usar a versão de teste gratuita do Wondershare UniConverter para ter acesso aos recursos de edição e conversão. Contudo, para ter acesso a opções mais avançadas e ilimitadas, sem ter marcas d´águas nos vídeos editados, você precisará pagar um dos planos ofertados.

CONCLUSÃO

Com o UniConverter ao seu lado, você pode converter vídeos e áudios em alta velocidade e garantir que os arquivos armazenados mantenham sua qualidade original em qualquer dispositivo que for aberto.

Não tenha dúvidas, entre no site agora mesmo e baixe Wondershare UniConverter em seu computador.