Vídeo: comerciante extravia envelope com R$ 8,5 mil e pede devolução a motoqueiro que achou

Gilson Coelho, de 57 anos, extraviou às 10h15 deste sábado (28.jan.23), um envelope contendo R$ 8,5 mil. Ele perdeu a quantia quando saía de casa da filha Lorena Nantes, de 29 anos, na Avenida América, na Vila Planalto em Campo Grande (MS).

Segundo a filha, Gilson é comerciante em Maracaju (MS) e o dinheiro seria usado para pagar os funcionários dele.

Quinze minutos após Gilson deixar cair o envelope em frente a casa da filha, um motoqueiro em uma CG Titan na cor verde, ano 1999, achou e recolheu. “Olhando a câmera, encontramos as imagens do moço que pegou o dinheiro”, contou a filha.

Ela compartilhou as imagens do circuito de segurança com a reportagem do MS Notícias pedindo auxílio na divulgação. Veja o vídeo no Instagram do MS Notícias clicando AQUI.

A filha fez um apelo ao motociclista e à população em geral. “Ele pegou o envelope por volta das 10:30h. Caso ele devolva, ou se alguém passar alguma informação sobre o moço, será recompensado por nós e principalmente por Deus”, disse.

Qualquer informação pode entrar em contato com (67)99655-8955.