Vídeo: Mina da Braskem rompe em Maceió

Uma mina da Braskem rompeu na tarde deste domingo (10.dez.23) em um trecho da Lagoa Mundaú, no bairro do Muntange, em Maceió (AL). Ninguém se feriu.

Recentemente, o MS Notícias noticiou a recomendação do Ministério Público do Trabalho (MPT) de que a mineradora Braskem retirasse seus empregados efetivos e terceirizados da área da mina 18, que estava em estado de emergência.

“Às 13h15 deste domingo a mina 18 sofreu um rompimento, que pôde ser percebido num trecho da Lagoa Mundaú, bairro do Mutange. No momento, técnicos da Defesa Civil estão monitorando o local em busca de mais informações. A Defesa Civil ressalta que a mina e todo o seu entorno estão desocupados e não há qualquer risco para as pessoas”, publicou a Defesa Civil de Maceió nas redes sociais.

Veja o momento do rompimento: