Consórcio tem 15 dias para explicar ao MP lixão ilegal de prefeitura

A Promotoria de Justiça de Deodápolis abriu procedimento para acompanhar e fiscalizar as ações do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Colônia (Cideco) relacionadas à recuperação ambiental e à correta destinação da área conhecida como "Lixão de Glória de Dourados". O Ministério Público deu prazo de 15 dias para que os envolvidos se expliquem sobre o lixão ilegal usado pela prefeitura.



Denúncia recebida de uma empresa que presta serviços ao consórcio, em junho de 2024, indica despejo de resíduos de todo tipo em local totalmente inadequado, conforme demonstram imagens anexadas à documentação. Os despejos estariam vindo da Prefeitura de Vicentina, que estaria em inadimplência com a firma que cuida do serviço de recolhimento e tratamento de resíduos. A contratação da empresa é pelo Cideco, organismo que reúne dez municípios da região.



A iniciativa da Promotoria de Justiça visa à garantia da proteção do meio ambiente e a qualidade de vida da população local, conforme os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na Política Nacional de Resíduos Sólidos.



Entre as medidas adotadas, está a solicitação ao Cideco que, no prazo de 15 dias, forneça informações detalhadas sobre a situação atual dos serviços de coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos nos municípios integrantes do consórcio.



Foram enviadas comunicações ainda às Prefeituras envolvidas, ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), e à Polícia Militar Ambiental.

Se forem identificadas evidências de irregularidades a partir do procedimento administrativo, pode ser aberto um inquérito civil, que por sua vez pode redundar em medidas judiciais.