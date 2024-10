Polícia prende suspeito de matar servidora e deixar corpo em lixão

A Polícia Civil prendeu um suspeito pelo assassinato da servidora pública aposentada Leiza de Ávila Ferraz, de 59 anos, em Nioaque, a 187 quilômetros de Campo Grande. Leiza estava desaparecida desde 30 de setembro e pode ser a pessoa cujo corpo foi encontrado carbonizado na última terça-feira (15.out.24), em um lixão da cidade.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Diego Sátiro, o suposto autor já está detido temporariamente desde a semana passada, mas detalhes da prisão não foram divulgados para não comprometer as investigações. Apesar dos fortes indícios, a confirmação da identidade da vítima depende dos resultados dos laudos periciais.

“Na manhã de ontem [terça], foi localizada no lixão da cidade uma ossada carbonizada com parte de uma arcada dentária. A perícia foi acionada para coletar o material, que será enviado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) e, posteriormente, ao Ialf (Instituto de Análises Laboratoriais Forenses) para confronto de DNA com familiares”, informou a Polícia Civil em nota.

Leiza era considerada uma pessoa tranquila e discreta e foi vista pela última vez em sua casa, no bairro São Miguel, no dia 30 de setembro. No dia seguinte, 1º de outubro, ela teria informado que estava em Campo Grande, mas logo parou de responder mensagens e deixou de manter contato. A família, preocupada, registrou um boletim de ocorrência por desaparecimento.

Até o momento, a motivação e as circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas e permanecem sob investigação.