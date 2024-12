CRAS de Sonora recebe exposição de artes feitas por crianças e adolescentes

Cerca de 23 crianças e adolescentes de Sonora estão expondo pinturas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

A exposição conclui a 'Oficina de Carimbo' ministrada nos dias 26 e 27 de novembro, pela psicóloga e artista visual Patrícia Lopez.

Na oficina, Patrícia compartilhou técnicas de pintura e carimbo com crianças atendidas pelo Cras | Foto: Vinicius Farinon

Viabilizada com recursos da Lei Aldir Blanc, a oficina contou com assistência de Joelma dos Santos da Silva Vieira, que junto de Patrícia, apresentou técnicas de produção de desenhos à partir de carimbos feitos pelas próprias crianças, que puderam explorar sua criatividade no papel.

A exposição tem entrada gratuita e segue até sexta-feira, 13 de dezembro, no Cras de Sonora (MS).