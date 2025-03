Prefeito de Coxim autoriza gasto de R$ 10,8 milhões com serviços de frota

A Prefeitura de Coxim firmou contrato de R$ 10.844.774,30 com a empresa Centro América Comércio, Serviço, Gestão Tecnológica Ltda, para prestação de serviços de manutenção e fornecimento de combustível à frota municipal.

O valor foi oficializado por adesão a uma ata de registro de preços do Consórcio Intermunicipal do Extremo Sul de Minas (CIMESMI) e publicado no Diário Oficial dos Municípios.

O gasto milionário ocorre no momento em que o prefeito Edilson Magro (PP) alega crise financeira no município e impõe medidas de austeridade.

Entre as ações adotadas recentemente e que geraram polêmica, estiveram os cortes de gratificações a servidores, que após pressão foi compensado, parcelamento da dívida previdenciária e problemas estruturais em serviços essenciais, como coleta de lixo e saúde pública.