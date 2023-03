Da cidade de Anastácio Cristina Pacheco é exemplo de amor ao próximo

Primogênita de uma família em que cada um possui um dom para a arte ou para o social...

Durante sua passagem histórica pela Escola Estadual Teodoro Rondon, ela foi Coordenadora da Banda de Música daquele educandário desde o início dos anos oitenta..

“Vivíamos em um dado momento que na cidade não tinha muito para as crianças e jovens fazerem, a única coisa que poderíamos oferecer além de um conforto e oficinas de musicalização era mostrar que elas poderiam ter uma oportunidade”Explica Cristina.

No decorrer desse projeto escolar muitos jovens entenderam o principal motivo e sonho de Maria Cristina “Oferecer um caminho melhor” longe das mazelas da sociedade.

Cristina Pacheco é uma mulher inspiradora



E deste engajamento, alguns jovens musicistas encorajaram e foram suporte para que Maria Cristina fundasse no ano de 2008 o INSTITUTO RESSOARTE....que veio para ser um divisor de águas no município de Anastácio.

Não que fosse um novo caminho, pois a essa altura muitos cidadãos já haviam formado parte de seu intelecto cultural e social através de sua passagem pela antiga “Banda do Rondon”, Cristina sabia que precisava “ampliar” essa atuação sócio cultural no município de forma a democratizar o acesso, sem preconceitos, sem distinção de raça, cor ou posição social, e assim foi feito....

Quinze anos se passaram desde a Fundação do Ressoarte e Maria Cristina continua a mesma mãe de todos, cristã fervorosa, justa, sempre lutando pelo bem comum...

Incontáveis partidas, incontáveis chegadas, muitos chegaram com o coração vazio, alguns com o coração transbordante a ponto de inspirar, mas um ia segurando a mão do outro e ninguém largou a mão de ninguém ...

Sementes., sim ela continua semeando, porém já possui grandes árvores frutíferas algumas bem distantes, lá na Austrália, outras pertinho de nós: são funcionários públicos estaduais, municipais, federais, pastores, professores, policiais, vereadores ....

Hoje Cristina já acolhe os “filhos dos seus filhos”, que fazem questão de estarem no Ressoarte, porque sabem que ali seus filhos serão bem cuidados, como eles foram ....

Se algum dia, algum historiador de Anastácio falar , não faltará quem entrevistar, e a história não estaria completa sem citar essa grande Mulher, Mãe, Tia.. e seu trabalho que por muitos anos ainda há de Ressoar.