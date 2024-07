Em 1 contrato, empresa ligada a secretário faturou R$ 7,4 milhões em Corumbá

A Agility Serviços Integrados LTDA, empresa de Ladário (MS), que tem como sócio proprietário Carlos César de Paz Gomes, e suposta ligação com o Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Corumbá, Ricardo Campos Ametlla, faturou R$ 7,4 milhões em apenas um contrato fechado com a gestão do prefeito tucano Marcelo Iunes (PSDB).

Como mostramos mais cedo aqui no MS Notícias, a prefeitura sofre uma devassa da Polícia Federal (PF), nesta 4ª.feira (3.jul.24), no âmbito da Operação João Romão, que apura corrupção e favorecimento da Agility na ordem de R$ 12 milhões.

Conforme apurado pela reportagem, a empresa alvo celebrou um contrato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISP) de Corumbá (MS) para a execução de obras/serviços de reforma e adequação do Antigo Armazém Ferroviário (NOB) para futuras instalações da Sede do CAC no Município de Corumbá.

Segundo o extrato publicado, o contrato foi assinado em 26 de março desse ano, e a empresa teria 8 meses para executar a obra. O recurso utilizado é oriundo do Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata).

Além da empresa alvo da PF, Carlos também é sócio proprietário da Agility Concretos LTDA.