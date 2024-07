Álvaro Soares intensifica pré-campanha com adesivagens concorridas

Não poderia ser mais satisfatória para Álvaro Soares a arrancada de sua pré-campanha pela Prefeitura de Ponta Porã. As adesivagens e visitas que está fazendo ao lado de pré-candidatos à Câmara Municipal e vários apoiadores estão, segundo suas palavras, trazendo resultados acima das expectativas para um modesto início de caminhada.



Duas adesivagens recentes deram a ele a animada convicção: uma no sábado, 13, no Estacionamento do Parque dos Ervais, e outra no domingo, 14, na Vila Áurea, Jardim Planalto e Jardim Marambaia. Comunicativas e vibrantes, centenas de pessoas receberam Álvaro alegremente. A maioria já conhecedora de seu caráter e dos grandes serviços que vem prestando ao município.



Como vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito e suplente de deputado estadual – quando teve mais de 15 mil votos no Estado -, Álvaro firmou-se entre as principais lideranças populares da região fronteiriça. E este papel se reforça com a ininterrupta atividade de apoio a iniciativas de inclusão social, promoção humana, geração de emprego e renda e ações de estímulo aos empreendedores, qualidades que fizer as maiores lideranças do Podemos a aclamar sua pré-candidatura a prefeito.





Além do carinho e das palavras de incentivo, Álvaro Soares ouviu opiniões e conselhos da comunidade, colheu sugestões e fez questão de enfatizar que quer governar desta forma: com a população ao seu lado. “Não é apenas para me aplaudir. O que importa é ter o olhar crítico e inteligente do povo pontaporanense, criticando no que eu erro, propondo como acertar, dando a indicação precisa sobre suas verdadeiras necessidades”, afirma.



IDENTIFICAÇÃO - Para Álvaro, o fato de ter encontrado receptividade tão maiúscula nos bairros e no Centro sinaliza a identificação de seu histórico político com a presença participativa dos vários segmentos da sociedade. “As pessoas se aproximam de mim para reclamar, por exemplo, da falta de empregos. É porque o poder público não fomenta a economia e não dá aos empresários o que eles precisam para gerar empregos e oportunidades”, exemplificou.



Empregos, saúde, ensino, qualificação profissional, lazer, acesso às modernas tecnologias, infraestrutura e políticas públicas arrojadas de incentivo a todos os meios produtivos estão entre as prioridades. “Isto tudo é possível, basta que a gestão caminhe com passos planejados, defina com a população as principais demandas, não desperdice recursos e fortaleça a economia local, incentivando os empreendedores, em vez de penalizá-los com sobrecargas tributárias”, defende.

O pré-candidato quer também promover grandes avanços em setores como o turismo, a cultura, os esportes e a modernidade urbana. “Todos já sabem que Ponta Porã tem enorme potencial de crescimento e que pode fazer disto um bem para usufruto de todas as pessoas, não de uma minoria. Precisamos e vamos inverter esta situação, porque todo mundo que mora, trabalha e vive aqui tem o direito de ser tratado com atenção e igualdade”.





Em Ponta Porã, já próximos das convenções, os partidos políticos já confirmaram cinco pré-candidaturas: a do prefeito Eduardo Campos (PSDB), que tentará a reeleição; Álvaro Soares (Podemos), o produtor rural Pompílio Jr (PL), o vereador Edinho Quintana (PT); e o empresário Carlos Bernardo (PDT). Até à homologação dos nomes nas convenções, continuam as conversas partidárias na perspectiva de construir alianças majoritárias. Na condição de 5º maior colégio eleitoral de Mato Grosso do Sul, as eleições no município estão entre as mais determinantes para formação do mosaico da concorrência que disputará a sucessão estadual em 2026.