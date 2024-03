Dengue mata criança de 7 anos em Dourados

Uma criança de sete anos, moradora de Dourados, morreu de dengue na 4ª.feira (27.mar.24), conforme dados divulgados pelo boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES).

Este é o quarto caso de óbito relacionado à doença em Dourados, sendo que na 3ª.feira (26.mar.24) a cidade já havia confirmado a morte de uma idosa de 89 anos.

Ao todo, são 3.763 casos de sengue confirmados pela SES, com mais 11.048 casos prováveos da doença. Todas as cidades do estado já notificaram algum caso de dengue este ano, sendo que 49 cidades apresentam alta incidência de casos.