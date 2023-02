Governo emite alerta crítico para o nível do Rio Miranda

Um alerta de evento crítico foi emitido às 19h30 desta 6ª.feira (24.fev.23) pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) por causa da elevação abrupta do nível do Rio Miranda, na altura da estrada MT-738, em Bonito.

O rio atingiu o nível de emergência, de 6,5 metros, gerando preocupação das autoridades, por conta do potencial de provocar significativos danos materiais e com riscos à integridade humana.

Ainda segundo o Imasul, há previsões de chuvas intensas até este sábado (25.fev.23). O governo do estado informou que a coordenação estadual da Defesa Civil já foi acionada.

Nas últimas 12 horas, a chuva na região do Rio Miranda em Bonito somou 98,2 milímetros, o que fez o nível subir mais de 2,8 metros desde o início da chuva.

Eis a íntegra do alerta: