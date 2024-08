Dominando os princípios básicos do pôquer num dia: um guia para principiantes para uma aprendizagem

Desde que surgiu, o pôquer tem sido um jogo de cartas muito procurado por milhões de pessoas por todo o mundo. Este jogo de cartas estratégico começou por ser jogado apenas em formato presencial, mas hoje em dia, com a chegada do casino online, é também muito procurado nas principais plataformas de casino.

Sendo um jogo que requer, além da sorte, muita habilidade e capacidades de psicologia e matemática, o pôquer exige que os jogadores iniciantes aprendam rapidamente as regras, estratégias e terminologia essenciais, por forma a terem confiança para participar em jogos casuais ou torneios em apenas um dia.

Os jogadores podem aprender muitas dicas eficazes para compreender a classificação das mãos, assim como as principais táticas de apostas. Podem também aprender a ler os adversários, levando a que compreendam os princípios básicos e comecem a aproveitar a diversão e emoções desse jogo.

O casino online permite que os fãs de pôquer joguem em qualquer local e a qualquer hora, através de um dispositivo móvel com acesso à Internet. No mundo online, é possível encontrar jogos gratuitos, ou torneios com apostas reduzidas, onde o jogador pode treinar e ganhar muita experiência rapidamente.

Para se iniciar no pôquer, o jogador deve, em primeiro lugar, escolher uma plataforma reconhecida de casino online, escolhendo também que tipo de variante do pôquer prefere, e escolher um jogo de acordo com seu orçamento. A nossa recomendacao recai sobre a 888 Poker que apesar de disponibilizar diversas variantes de poker, a mais procurada e mais jogada é sem dúvida o Texas Hold’em.

Esta é a variante de pôquer mais popular em todo o mundo e existe em praticamente todas as plataformas que fornecem esse famoso jogo de cartas. O jogador pode também fazer algumas pesquisas para encontrar variantes desta versao ou outros tipos de pôquer famosos, tais como: Pot-Limit Omaha, Omaha Hi-Lo, 7 Card Stud, 5 Card Draw, Short Deck Hold’em, Razz e Chinese Poker.

Também é importante que o jogador perceba os formatos de pôquer disponíveis na plataforma que escolher. Os formatos podem ir desde jogos a dinheiro comuns, ou torneios sit-and-go, ou seja, torneios que acontecem de forma mais rápida e são de menor dimensão.

Ao participar em um torneio, o jogador irá também ter de perceber se os jogadores que lá estão têm o mesmo nível de experiência.

Avaliar os tipos de bônus que a plataforma oferece também é uma tarefa importante. Esses bônus podem ir desde bônus de boas-vindas, a bônus de fidelizarão, entre muitos outros. Os bônus têm, geralmente, alguns requisitos de aposta, ou seja, o jogador poderá levantar os ganhos que conseguiu através da utilização desses bônus só depois de os apostar um determinado número de vezes durante os jogos.

Esses fornecedores de pôquer online também oferecem, muitas vezes, jogadas grátis. Elas por vezes estão ligadas aos bônus de boas-vindas. O jogador deverá se informar correctamente sobre todos os requisitos para poder acessar a essas jogadas grátis.

É recomendado aos jogadores iniciantes que depositem uma pequena quantia na plataforma de pôquer, para participarem em torneios de apostas reduzidas, enquanto ganham experiência. Isso leva a que não tenham medo de arriscar e testar estratégias, pois suas perdas serão muito baixas. Isso ajudará a dar confiança aos jogadores iniciantes. O jogador também terá de optar por um método de depósito e levantamento na plataforma que escolher usar.

As principais plataformas de pôquer oferecem também muita informação sobre o jogo, desde regras, a terminologias e formas de pagamento. O jogador deverá também, antes de começar jogando, optar pela sua forma de pagamento preferida, que pode ir desde as carteiras digitais, cartões de crédito, Paypal ou transferência bancária, entre muitos outros.

Antes de iniciar, o jogador deverá também ler sempre os termos e condições da plataforma de casino.

Ao iniciar seu jogo ou torneio, o jogador deverá ainda lembrar algumas dicas, fornecidas por alguns dos jogadores profissionais de pôquer mais famosos. Algumas delas são: definir sempre um valor máximo que esse jogador tem capacidade financeira de perder, definir limites de depósito nas plataformas ou nunca perseguir perdas.

Alguma da terminologia mais utilizada nos torneios de póquer é:

Call - ao pagar a mesma quantia apostada pelo jogador anterior, o jogador faz “call”;

Raise - Ao fazer uma aposta superior ao jogador anterior, é feito o “raise”;

Fold - O “fold” acontece quando o jogador desiste da sua mão de cartas sem fazer qualquer aposta;

Check - Ao fazer “check”, o jogador passa a vez ao próximo jogador, sem fazer qualquer aposta;

All-in - Ao fazer “all-in”, o jogador aposta todas as suas fichas nessa jogada;

Blind – Para cada mão, dois jogadores, a small blind e a big blind, fazem uma aposta obrigatória. Normalmente, quem está na small blind paga duas vezes menos que o big blind;

Blefe – Esse é um método utilizado nos torneios de pôquer, em que o jogador simula que tem uma mão de cartas forte e continua jogando e apostando de acordo com essa falsa mão;

Pote – No “pote” são colocadas as fichas das apostas dos jogadores durante um torneio;

Showdown – O “showdown” acontece na última fase do jogo, em que os jogadores que restam mostram suas cartas e se conhece o vencedor;

As combinações de cartas possíveis num torneio de pôquer são:

Royal Flush - A mão mais valiosa no Texas Hold´em: Dez, Valete, Dama, Rei e Ás, todos do mesmo naipe;

Straight Flush - Essa mão é composta por cinco cartas do mesmo naipe e em sequência;

Poker - Quatro cartas iguais;

Full House - Um trio e um par;

Flush - Cinco cartas do mesmo naipe mas sem qualquer ordem;

Straight - Cinco cartas de qualquer naipe mas em sequência;

Trio - Três cartas iguais;

Dois pares - Dois pares diferentes;

Um par - Um par de cartas;

Hight Card - A carta mais alta que o jogador tiver, sendo o Ás a mais alta e o 2 a mais baixa, no Texas Hold´em.

Esses rankings de mãos costumam ser iguais nos vários tipos de pôquer.

Perceber a vantagem de cada posição na mesa de pôquer também é fundamental, pois isso determina o momento em que cada jogador pode realizar suas apostas.

Além disso, ter conhecimentos essenciais de psicologia é também fundamental antes de começar participando em torneios de pôquer. Conseguir aplicar a psicologia para perceber as motivações dos oponentes, dependendo do tipo de jogador que tem à sua frente, é importante. Essa avaliação de cada adversário será vantajosa para o jogador, que poderá adaptar seu jogo a cada um, para obter vantagem.

A psicologia irá também ajudar o jogador a perceber os “poker tells”, ou seja, os comportamentos, conscientes ou inconscientes, de um jogador durante um torneio. Isso pode dar pistas sobre sua mão e o que pretende fazer. Esses “poker tells” podem ir desde pequenas expressões, gestos ou suor. O jogador vai ganhando experiência e percebendo de que forma cada um se comporta quando tem uma boa mão ou um jogo mais fraco. Alguns dos “poker tells” mais comuns são falar muito, tremer as mãos, estar sempre olhando as cartas, entre muitos outros.

A matemática pode também ser utilizada nos torneios de pôquer para aumentar a vantagem do jogador. Ter bons conhecimentos de probabilidades irá, certamente, fazer toda a diferença. A matemática irá ajudar o jogador a fazer, por exemplo, cálculos de probabilidades de vencer.

Assim, por não depender apenas da sorte, o pôquer é um jogo exigente, mas fácil de aprender, e pode proporcionar momentos muito emocionantes e ganhos muito elevados aos jogadores que dominam suas principais regras, terminologias e estratégias.