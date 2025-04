Em MS, pesquisadores de Londres usam tecnologia para preservar a cultura Guarani-Kaiowá

Uma troca de saberes e experiências culturais e tecnológicas entre pesquisadores britânicos e as comunidades indígenas Guarani e Kaiowá de Dourados (MS) está em andamento desde terça-feira (01.abr.25). O projeto, denominado Futuro Multivozes, é uma iniciativa do Laboratório de Antropologia Multimídia da Universidade de Londres (UCL Multimedia Anthropology Lab - UCL MAL) e segue até esta quinta-feira (03.abr.25).

Com o objetivo de fortalecer as conexões entre os pesquisadores e os membros das comunidades indígenas, o projeto está focado na construção do Museu de Realidade Virtual Guarani-Kaiowá, um acervo digital inovador que busca preservar e divulgar as tradições, mitologias e cosmovisões dessas culturas através da tecnologia.

Ao longo dessa semana, indígenas das comunidades Guarani e Kaiowá estão participando de workshops sobre o uso de sistemas multimídia, inteligência artificial (IA) e cinema, ministrados pela equipe britânica. O objetivo desses workshops é capacitar os participantes para criar e contar suas próprias histórias, respeitando e preservando suas tradições e mitologias.

Os pesquisadores, por sua vez, têm acesso às rezas, danças e outras tradições indígenas, que são registradas e inseridas no acervo digital do museu. Essa troca não se limita apenas ao aprendizado sobre as tradições culturais, mas também à experiência tecnológica inovadora que está sendo compartilhada.

Comunidades indígenas conhecendo proposta do Museu de Realidade Virtual Guarani-Kaiowá | Foto: Divulgação/ UCL MAL

A diretora e cofundadora do Futuro Multivozes, Raffaella Fryer-Moreira, destaca a importância da interculturalidade e da inovação tecnológica para o sucesso do projeto. "Nosso projeto busca contribuir com a inovação da tecnologia global, abrindo espaço para que múltiplas vozes e perspectivas possam contribuir para um campo de pensamento que reúna os diversos conhecimentos, de diversas culturas", explicou.

A equipe britânica é composta por importantes artistas e pesquisadores, como o cineasta Roger Eaton, a especialista em som imersivo Andrea Eszter Kereschen, o artista sonoro Vytautas Niedvaras, o pesquisador Ed Webster e o cineasta Amir Garmroudi. Junto com a equipe brasileira, formada pela coordenadora do projeto no Brasil, Fabi Fernandes, o fotógrafo Guarani-Kaiowá e co-diretor de produção Scott Hill, e o músico e ativista Kelvin Mbaretê, do Brô Mcs, eles estão promovendo um ambiente de aprendizado mútuo e construção conjunta.

TROCA DE CONHECIMENTOS

Entre as atividades realizadas, destaca-se o Museu de Realidade Virtual Guarani-Kaiowá, apresentado aos indígenas para que possam contribuir com suas impressões e expandir o impacto da proposta.

Além disso, os indígenas têm tido acesso ao Sistema de Som Ambisonic, uma tecnologia de áudio 3D, demonstrada por Andrea Eszter Kereschen, pioneira no uso dessa técnica em Londres. O som imersivo tem sido uma ferramenta importante para criar uma experiência sensorial única, ampliando a forma como as histórias e rituais indígenas podem ser vivenciados.

Outra ação relevante do projeto é a oficina de Inteligência Artificial e Cinema, conduzida pelo cineasta Roger Eaton. Conhecido por seu trabalho em mais de 130 produções cinematográficas, Eaton está introduzindo os indígenas ao uso da inteligência artificial na criação de narrativas audiovisuais. O foco é utilizar as ferramentas de IA para contar histórias baseadas nas cosmologias e mitologias indígenas, oferecendo aos participantes a oportunidade de criar novas formas de expressão cultural, respeitando suas raízes e tradições.

ACAMPAMENTO TERRA LIVRE

Pesquisadores irão apresentar suas atividades aos indígenas no Acampamento Terra Livre | Foto: Divulgação/ UCL MAL

Após a passagem por Dourados, o Futuro Multivozes segue para Brasília, onde participará da 21ª edição do Acampamento Terra Livre, maior mobilização indígena do Brasil. Durante o evento, o projeto promoverá suas atividades inovadoras que integrarão arte, ciência e tecnologia, alcançando mais de 10 mil indígenas de 200 comunidades.

O objetivo é ampliar o impacto da iniciativa, proporcionando uma plataforma para que mais vozes indígenas possam compartilhar suas histórias e experiências por meio de novas tecnologias.