Kid Bengala recusa gravação com Andressa Urach: "A régua subiu"

Andressa Urach, de 37 anos, convidou o Kid Bengala, de 69 anos, para uma gravação pornô. Contudo, na 4ª feira (13.nov.24), ele recusou a oferta dela e fez provocações: “Opa, minha amiga! Tudo bem? Fico muito feliz pelo convite, mas os trabalhos mudaram e a régua subiu, só faço com criadoras de conteúdo. Obrigado pela preferência”, disse.

A resposta de Kid surge após uma série de provocações feitas por Andressa. No vídeo em que convida o ator para a gravação, ela questiona se ele está impotente e que os vídeos realizados com outras criadoras seriam falsos. “Dizem que a pipa do vovô não sobe mais. Adoraria dar o meu 'furico' para ele, mas dizem que é puro marketing, que ele não pega ninguém, só faz aqueles videozinhos. E aí, Kid? Está desafiado!”, disparou Andressa.

Apesar das acusações de Andressa, Kid Bengala possui um perfil ativo na Privacy e vende conteúdo por R$ 19,90, mesmo valor cobrado por Andressa, que afirmou ter faturado mais de R$ 5 milhões com a plataforma adulta.