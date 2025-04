Estuprador em série: Robério dopa e violenta menina por dez 10 horas

Robério Leandro Rodrigues Barreto, de 43 anos, dopou, sequestrou e estuprou uma menina de 13 anos por mais de dez horas em Águas Lindas de Goiás (GO).

Ele já era condenado pelo estupro de uma menina de 11 anos, mas estava cumprindo prisão domiciliar.

Devido ao novo estupro, Robério foi preso na 5ª.feira (3.abr.25) e levado ao regime fechado.

A Polícia Civil disse que Robério tem várias passagens policiais por crimes relacionados à violência sexual contra adolescentes e crianças, entre 11 e 17 anos.

COMO AGIA

Robério Leandro Rodrigues Barreto agia sempre da mesma maneira.

A vítima, de 13 anos, foi abordada pelo estuprador quando chegava em casa ao voltar da escola.

À menina, criminoso disse ser “influenciador do TikTok” e a convidou para gravar um vídeo.

No 'suposto vídeo', ela deveria experimentar algumas bebidas e, caso “adivinhasse o sabor delas”, receberia em troca valores em dinheiro.

O líquido continha sustância que deixou a menina 'dopada'.

Assim, sem reagir, o criminoso a levou para o carro em seguida fugiu.

Os investigadores afirmam que ele agia sempre de dessa forma: drogando as vítimas para depois estuprá-las.

ESTUPRADA POR DEZ HORAS

Em depoimento especial, a vítima disse que acordou em uma casa, sem roupa e amarrada em uma cama.

A menina disse que tentou resistir, mas que foi agredida pelo homem.

Após mais de 10 horas de estupro, o suspeito colocou a adolescente no carro, rodou pelas vias da cidade ameaçando matá-la.

RESGATE

A jovem só foi resgatada por volta da 1h da 5ª.feira (3.abr.25), depois de policiais rodoviários federais receberem informações sobre a placa do veículo de Robério. A corporação verificou que o criminoso passava pela DF-180 e conseguiu interceptá-lo, resgatar a vítima e prender o estuprador.

No carro do suspeito, foram encontrados luvas, cordas e vários objetos que, de acordo com a polícia, foram usados para amarrar a adolescente. Além disso, haviam objetos dentro do carro que indicavam que ele poderia matar a menina e ocultar o cadáver.