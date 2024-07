Governo vai oferecer passagens aéreas por até R$ 200

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) apresentou na última 4ª.feira (24.jul.24) o programa Voa Brasil, que visa disponibilizar passagens aéreas por até R$ 200.

Inicialmente, o programa será direcionado aos aposentados do INSS, sem restrição de renda, que não tenham realizado viagens de avião nos últimos 12 meses. Cada beneficiário terá direito a dois trechos por ano. A estimativa do governo é que aproximadamente 23 milhões de pessoas possam participar dessa iniciativa.

As companhias aéreas se comprometeram a disponibilizar mais de 3 milhões de bilhetes nos próximos 12 meses. Para facilitar o acesso às passagens a preços acessíveis, o MPor sugere que os interessados comprem com antecedência e durante períodos de baixa temporada. Adicionalmente aos R$ 200 da passagem, os beneficiários devem arcar com a tarifa de embarque. A compra dos bilhetes deve ser feita através da página oficial do Voa Brasil, exigindo que o interessado tenha uma conta nível Ouro ou Prata no gov.br.

O evento de lançamento contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, do ministro de Portos e Aeroportos Silvio Costa Filho, da ministra do Turismo substituta Ana Carla Lopes, do diretor-geral da Polícia Federal Andrei Rodrigues, além de representantes das principais companhias aéreas do país.