Identificadas as 7 vítimas que morreram após ônibus cair em ribanceira

Foram identificadas as sete vítimas fatais do acidente com o ônibus que transportava estudantes e professores do curso de Paisagismo do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O veículo caiu em uma ribanceira na manhã de 6ª feira (4.abril.25), no município de Imigrante, no Vale do Taquari (RS), durante deslocamento para uma visita técnica ao cactário Horst.

As vítimas são:

Dilvani Hoch, 55 anos

Elizeth Fauth Vargas, 71 anos

Fátima E. R. Copatti, 69 anos

Flavia Marcuzzo Dotto, 44 anos

Janaina Finkler, 21 anos

Marisete Maurer, 54 anos

Paulo Victor Estefanói Antunes, 27 anos

Todas eram estudantes do curso técnico em Paisagismo da instituição. Os corpos estão sendo velados neste sábado (5.abril.25) em diferentes cidades da região: Santa Maria, São Martinho da Serra, São João do Polêsine, São Pedro do Sul e Estrela Velha.

A Universidade Federal de Santa Maria divulgou nota oficial lamentando as mortes:

"Com profundo pesar, a Universidade Federal de Santa Maria recebeu a confirmação do falecimento de sete estudantes do curso de Paisagismo do Colégio Politécnico no acidente ocorrido na cidade de Imigrante, no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (4) durante viagem para uma visita técnica ao cactário Horst, na mesma cidade.

A UFSM se solidariza com familiares e amigos de Dilvani Hoch, Elizeth Fauth Vargas, Fátima E. R. Copatti, Flavia Marcuzzo Dotto, Janaina Finkler, Marisete Maurer, Paulo Victor Estefanói Antunes.

A força-tarefa entre Prefeitura Municipal de Santa Maria, Defesa Civil, Brigada Militar, Ministério Público Estadual e UFSM permanece em contato com as famílias para auxiliá-los com encaminhamento dos trâmites legais e apoio psicológico."

Segundo a Brigada Militar, 33 pessoas estavam no ônibus no momento do acidente. Além das sete mortes, 26 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais nas cidades de Estrela, Teutônia e Lajeado. Nove permaneciam internadas até a manhã deste sábado. A UFSM decretou luto oficial de três dias e suspendeu todas as atividades acadêmicas e administrativas.