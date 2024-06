8 de Janeiro: 50 golpistas são recapturados e 158 estão foragidos da PF

50 golpistas foram presos em 18 estados e no Distrito Federal, na 5ª.feira (6.jun.24).

Isso ocorreu após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, identificar que 208 acusados de tentativa de golpe no 8 de janeiro de 2023, que estavam em liberdade provisória, descumpriram medidas cautelares.

A Polícia Federal (PF) disse que continua realizando diligências para localização e captura de outros 158 foragidos. "Até o momento, 50 pessoas foram presas nos estados do Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Paraná e no Distrito Federal", explicou a PF.

O governo do Brasil deve pedir à Argentina a extradição de 65 foragidos que estão alojados no país governador por Javier Milei. A PF tem informações de que parte dos foragidos pediu refúgio ao governo de e que alguns não passaram pelas barreiras migratórias.

Ao longo de 27 fases, a Operação Lesa Pátria realizou centenas de prisões em face de vândalos, financiadores, autoridades omissas e incitadores dos crimes realizados no inicio do ano passado. "Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido", completou a PF, em nota.