Acessibilidade, mobilidade e tarifa zero de ônibus estão no programa de gestão de Carlos Bernardo

Candidato da Coligação “Reconstruir e Avançar” para a prefeitura de Ponta Porã, o empresário Carlos Bernardo não tem dúvida sobre a eficácia do planejamento e da gestão estratégica para resolver graves problemas que infelicitam a população. Ele disse que toda a sua coligação - formada pelo PDT, PT, PCdoB e PV – está comprometida com os 12 pontos do Plano de Governo, que dá prioridade a mudanças estruturais na gestão do município, especialmente na atenção às pessoas que mais sofrem com a exclusão e os setores que geram empregos e renda.

Uma das ações diferenciadas de sua gestão será investir na melhoria das condições de vida de quem não tem os meios necessários para usufruir dos direitos da cidadania. Ele exemplifica citando as pessoas que precisam dispor de condições de acessibilidade e mobilidade. “Além de equipar os espaços públicos com acessos específicos para quem possui limitações visuais e de locomoção, vou instituir a tarifa zero de transporte coletivo nos finais de semana”, anunciou.

Segundo o candidato, a criação do Hospital Binacional de Fronteira e dos núcleos industriais nos distritos de Novo Itamarati e Sanga Puitã estão entre as iniciativas que fomentarão investimentos na diversificação das atividades econômicas para abrir novas vagas de trabalho. “Empregos são também meio de inclusão que contemplam várias faixas etárias, mas com impacto maior junto aos jovens”, assinalou.

