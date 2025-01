Adriane Lopes é empossada prefeita com discurso de 'empoderamento feminino'

Adriane Lopes (PP) tomou posse como prefeita de Campo Grande (MS) no final da tarde da 4ª-feira (1º jan. 2025), numa cerimônia realizada no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes.

Esta é a segunda vez que Adriane Lopes assume a prefeitura, mas a primeira vez que ela concorreu e venceu as eleições municipais. Isso porque, anteriormente, ela era vice-prefeita de Marquinhos Trad e assumiu o cargo em 2022, quando ele deixou a prefeitura para concorrer ao governo do Estado.

Em seu discurso de posse, Adriane mencionou o ato como "histórico", não apenas para sua carreira, mas também para as mulheres na política. "Hoje, escrevemos juntos uma nova página na história política de Campo Grande. Pela primeira vez em 125 anos, uma mulher foi eleita pelo voto popular para o cargo de prefeita, e, além disso, temos uma mulher como vice-prefeita. Tenho a honra de dividir esse marco histórico com você, Camila", disse Adriane, referindo-se à vice-prefeita Camila Nascimento (Avante), sua parceira de chapa.

A prefeita também enfatizou a trajetória de desafios enfrentados ao longo de sua carreira política. "A minha caminhada não foi fácil. Os desafios que, muitas vezes, pareciam intransponíveis, foram preparação para que hoje estivéssemos aqui", declarou.

Vice-prefeita Camila durante assinatura do Termo de Posse. Foto: Tero Queiroz

Adriane ressaltou ainda a importância da união entre as mulheres e o empoderamento feminino. "Este caminho não é apenas nosso. Ele pertence a cada mulher que já ouviu que não era capaz, que deveria se conformar com menos. Cada mulher aqui já travou as mesmas lutas que nós. Mas mostramos que, com respeito e propostas, podemos avançar e fazer gestão com responsabilidade", disse Adriane, incentivando as mulheres a seguirem seus sonhos e não desistirem diante dos obstáculos. "Sonhem, não desistam. Porque, com respeito e união, a gente pode ir longe".

A prefeita também fez questão de reconhecer a contribuição fundamental da sua família e de amigos. "Cada dificuldade que enfrentei fortaleceu o meu propósito, e contei com a bênção de uma família que sempre esteve ao meu lado. Agradeço ao meu esposo, ao meu pai, à minha mãe e aos meus filhos, Matheus e Bruno", disse emocionada.

Em relação à gestão, Adriane destacou a importância de trabalhar com todos os setores da sociedade para transformar desafios em soluções. "A política não deve ser palco de vaidades ou divisões. Deve ser um espaço de diálogo e construção. Hoje iniciamos um novo ciclo, um ciclo de coragem, ética e transparência", afirmou, reforçando a necessidade de uma gestão colaborativa, especialmente com a Câmara Municipal. "Aos vereadores e vereadoras aqui presentes, vocês são essenciais nesse caminho. Juntos podemos transformar obstáculos em oportunidades", acrescentou.

Prefeita Adriane Lopes discursa durante cerimônia de posse. Foto: Tero Queiroz

A prefeita também detalhou as conquistas de sua administração nos últimos anos, destacando avanços significativos na gestão pública e na melhoria dos serviços essenciais. "Nos últimos anos, enfrentamos desafios imensos, mas colocamos fim a uma década de retrocessos. Melhoramos os indicadores de gestão, não com números vazios, mas com serviços que impactam diretamente a vida das pessoas", afirmou, mencionando também o aumento de investimentos e a melhoria na infraestrutura da cidade. "Acreditamos que, com vontade política, as coisas podem acontecer. E, de fato, aconteceram".

Com relação às futuras ações, Adriane destacou que o diálogo com a população será uma prioridade. "Vamos intensificar o diálogo com a população, aproximando a gestão pública das realidades de cada bairro e região. Não basta ouvir, é preciso agir com planejamento e eficiência para atender aos anseios dos campo-grandenses", prometeu.

Ao final de seu discurso, Adriane fez uma reflexão sobre a importância do papel feminino na política, citando uma frase de Margaret Thatcher que simboliza o momento: "Na política, se você quer algo que seja falado, peça a um homem. Mas, se quer algo que seja feito, peça a uma mulher", concluiu. A frase real dita pela ex-primeira-ministra da Grã-Bretanha foi: "Se você quer que digam algo, peça a um homem. Se você quer que façam algo, peça a uma mulher", e foi parte de seu discurso no National Union of Townswomen's Guilds Conference, em Albert Hall, no dia 20 de maio de 1965.

Além de Adriane Lopes e sua vice, Camila, também tomaram posse durante a cerimônia os vereadores: Landmark Rios, Luiza Ribeiro, Jean Ferreira, Papy, Carlão, Marquinhos Trad, Ana Portela, Clodoilson Pires, André Salineiro, Beto Avelar, Delei Pinheiro, Dr. Jamal, Dr. Lívio, Dr. Victor Rocha, Fábio Rocha, Flávio Cabo Almi, Herculano Borges, Júnior Coringa, Leinha, Maicon Nogueira, Neto Santos, Otávio Trad, Rafael Tavares, Prof. Juari, Prof. Riverton, Ronilço Guerreiro, Silvio Pitu, Veterinário Francisco e Wilson Lands.