Adriane Lopes lança candidatura e diz que definirá vice em breve

Neste sábado (3.ago.24), a prefeita de Campo Grande (MS), Adriane Lopes foi oficialmente confirmada como candidata à reeleição pelo Progressistas.

O evento, realizado com clima festivo, também destacou a estratégia inicial de campanha do partido, que inclui a ênfase em críticas ao candidato tucano, Beto Pereira.

Durante seu discurso, Adriane Lopes ressaltou seu compromisso com a "ficha limpa", fazendo referência às recentes implicações do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) sobre alguns políticos. Embora não tenha citado nomes diretamente, suas observações foram interpretadas como uma crítica ao ex-prefeito de Terenos, Beto Pereira, que figura em uma lista de ex-prefeitos com contas reprovadas. Beto, que governou Terenos por duas gestões, enfrenta restrições para candidaturas, mas ainda pode recorrer da decisão.

A lista do TCE-MS gerou controvérsia e foi criticada pela liderança do PSDB, que alegou ter motivações políticas e desmentiu a validade do documento, argumentando que sua divulgação ocorreu no momento estratégico de registros de candidaturas.

Em coletiva de imprensa, Adriane e a senadora Tereza Cristina, líder estadual do PP, evitaram comentar sobre a definição do vice na chapa. Tereza enfatizou que a prioridade é a aliança com o povo de Campo Grande, não com os políticos históricos. Ela também destacou a necessidade de tempo para decidir sobre o nome do vice.

Até recentemente, era quase certo que o PP faria uma aliança com o PL para a escolha do vice, com a indicação vindo do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, uma mudança de cenário ocorreu quando o PL firmou aliança com o PSDB, levando a uma reavaliação dos planos.

O PP atualmente considera o ex-deputado estadual Capitão Contar, do PRTB, para a vaga de vice, mas a decisão ainda não foi confirmada publicamente. Fontes próximas a Contar afirmam que o convite pode ter sido recusado. A senadora Tereza Cristina mencionou que a decisão sobre o vice será anunciada na próxima segunda-feira, dia 5.

A convenção também estabeleceu que o PP formou uma aliança com o Avante, com possibilidade de novas parcerias. Cada partido pode lançar 15 candidaturas à Câmara dos Vereadores, incluindo 11 homens e 9 mulheres.

Em seu discurso, Adriane Lopes se posicionou como candidata da renovação, embora tenha assumido a prefeitura em 2022 após a renúncia de Marquinhos Trad.